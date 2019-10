Schouten: dit had ik beter moeten doen

Landbouwminister Carola Schouten trekt het boetekleed aan. Zij heeft met haar brief over het stikstofbeleid onzekerheid gecreëerd.

“Dat heeft tot grote onzekerheid geleid bij boerengezinnen, Ik had dingen beter kunnen doen”, aldus Schouten donderdagavond 17 oktober in het debat over de stikstofproblematiek met de Tweede Kamer.

Verdere onduidelijkheid voorkomen

De minister gaf aan dat ze in samenspraak met de provincies probeert verder onduidelijkheid te voorkomen. Ze gaf in de Tweede Kamer aan dat er weliswaar snelheid is geboden, maar dat de complexiteit niet moet worden onderschat. “Het opstellen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft zes jaar geduurd”, aldus Schouten die daarbij aangaf dat het ontstane probleem niet in enkele maanden kan worden opgelost.

Samen met provincies zoeken naar oplossingen

Schouten gaat samen met de provincies zoeken naar oplossingen. Ze wil samen met de provincies uiterlijk 1 december meer duidelijkheid scheppen.

Daarbij wordt onder meer gekeken naar de vraag in hoeverre latente rechten kunnen worden afgenomen. Anderzijds moet duidelijk zijn dat het beleid zorgt voor de instandhouding van de kwetsbare natuur.