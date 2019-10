Schouder aan schouder voor waardering van de boer

In duidelijke bewoordingen spraken de actieleiders en sectorvertegenwoordigers op het Malieveld de actievoerende boeren toe.

Ze willen meer waardering voor wat ze doen. Politiek Den Haag moet boeren gewoon laten boeren en niet steeds de regels veranderen of achteloos ingrijpen in de veestapel. Boeren vanuit alle geledingen, gezinsleden, maar ook leveranciers en afnemers stonden schouder aan schouder voor meer waardering voor de boer.

“Niemand in Den Haag kon om jullie heen vanmorgen”, aldus landbouwminister Carola Schouten vanmiddag. - Foto: ANP

Carola Schouten: samen met boeren optrekken

Landbouwminister Carola Schouten is duidelijk onder de indruk van de grote opkomst en sprak van een prachtige indrukwekkende actie. “Niemand in Den Haag kon om jullie heen vanmorgen”, aldus Schouten. Ze zegt trots te zijn op de Nederlandse boeren. “Jullie zorgen ervoor dat de Nederlandse landbouw er zo goed op staat.”

Ze waarschuwt ook dat de sector zich niet tegen elkaar moet laten uitspelen en zegt dat ze graag samen met de boeren wil optrekken om ervoor te zorgen dat Nederland ‘koploper blijft’, waarbij boeren en goede boterham kunnen verdienen en kunnen boeren in een gezonde omgeving. “Boeren die willen blijven boeren, willen we graag helpen.”

‘Geen halvering’

Schouten benadrukt dat er geen halvering van de veestapel komt, zolang zij minister is. Maar dat stelt de massa op het Malieveld niet gerust. Mooie woorden, maar het vertrouwen is er niet. “Ja, ja, ja. En?”, klinkt het luid.

Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) en oud-staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) waren ook op het Malieveld om in gesprek te gaan met boeren tijdens het landelijk boerenprotest. - Foto: ANP

Politici tonen begrip

De aanwezige politici toonden begrip voor de actie van de boeren. CDA, VVD, ChristenUnie en SGP benadrukten dat ze absoluut tegen halvering van de veestapel zijn. Ze steken de boeren een hart onder de riem. CDA‘er Jaco Geurts krijgt luid gejuich voor zijn plan om dierenactivisten zwaarder te bestraffen.

Foto: ANP

Luid fluitconcert voor Tjeerd de Groot (D66)

Als Tjeerd de Groot van D66 het woord krijgt, klinkt een luid fluitconcert. Veel demonstranten keren hem de rug toe. De Groot zegt begrip te hebben voor de boeren, maar vindt dat ook de natuur beter beschermd moet worden. “Laat jullie geen zand in de ogen strooien. Van alle woorden van waardering gaat de schoorsteen niet roken”, zegt hij.

Demonstranten steken hun middelvinger op naar Tjeerd de Groot (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) tijdens het landelijk boerenprotest op het Malieveld. - Foto: ANP

Middelvingers

Jesse Klaver (GroenLinks) krijgt veel middelvingers te zien. Bij zijn toespraak is ook veel boegeroep te horen, maar hij blijft stug benadrukken dat de landbouw echt anders moet. “Daar krijgen jullie allemaal mee te maken. Ik ben voor een landbouw die wel werkt. De omslag moet gemaakt worden op een manier waarop de landbouw zo min mogelijk wordt geraakt.”

Geen grimmigheid

Ondanks de gevreesde grimmigheid, blijft het relatief rustig. Theo Hiddema van Forum voor Democratie waarschuwt de boeren vooral niet naar de mooie woorden van de gevestigde politiek te luisteren, omdat die toch niet nagekomen worden.

Henk Bleker roemt de boeren om hun actie. “Jullie maken een vuist met uitgestrekte hand, om het gesprek aan te gaan”, zegt de voorzitter van Vee&Logistiek Nederland en oud-staatssecretaris. Hij benadrukt dat het overgrote deel van de burgers al tientallen jaren achter de boeren staat. “Er is geen kabinet dat zoveel steun en waardering krijgt als de boeren”, zegt Bleker. Hij zegt dat een klein clubje in Den Haag met goede contacten met de media die vooral op de Randstad is gericht de oorzaak is van de situatie van de boeren. Die moeten gestopt worden, vindt hij.

Laat je niet provoceren door miezerige veganisten of dierenactivisten. Laat je niet uit je trekker lokken maar hou het gezellig

Henk Bleker, voorzitter van Vee&Logistiek Nederland

‘Boerenactie kan voor keerpunt zorgen’

Volgens Bleker kan de grote boerenactie voor een keerpunt zorgen. “Maar dan moeten we ons wel goed gedragen. Laat je niet provoceren door miezerige veganisten of dierenactivisten. Laat je niet uit je trekker lokken maar hou het gezellig.”

Samen optrekken

Visser Job Schot vertelt als niet-boer hoe hij de strubbelingen van de boeren herkent. Hij vertelt hoe beleid in zijn ogen de sector kapot kan maken. “Brussel is in kilometers hier niet zo ver vandaan, maar de mensen die daar werken staan voor mij nog verder van de primaire sector af dan de maan. En de maan geeft ten minste nog licht in het donker.” Schot vindt het belangrijk dat de primaire sector, boeren, vissers, en tuinders samen optrekken. “Eendracht maakt kracht. Vandaag zien we dat het kan.” Zijn speech kan rekenen op veel gejuich.

Voorman Bart Kemp van Agractie hoopt dat het niet tot nieuwe acties hoeft te komen. ‘Ik wil geen actie voeren, ik wil gewoon boeren.”