Rapport: Malieveld kan 10-tons trekker hebben

Trekkers mogen nog wel op het Malieveld, maar niet te veel, nuanceert de gemeente Den Haag de berichtgeving over het verbod. Met een ruimte van 1 meter tussen de geparkeerde trekkers is er geen sprake van overbelasting, blijkt uit de berekeningen van de maximale belasting van het parkeerdek onder het veld.

Trekkers uit de voertuigcategorie T5, zo ongeveer de huidige moderne trekker, veroorzaken geen overschrijding van de belasting van de dakvloer, blijkt uit het rapport dat Den Haag heeft laten opstellen door een bouwtechnisch adviesbureau. Het rapport is niet online verschenen, maar is journalisten op verzoek toegestuurd.

Situatie beoordeeld

Ervan uitgaande dat een landbouwtrekker doorgaans niet meer dan 10 ton weegt, moet dit dus mogelijk zijn, concludeert ook een gemeentewoordvoerder uit het rapport. De bouwtechnici hebben de situatie beoordeeld, met als uitgangspunt dat de voertuigen een meter uit elkaar worden neergezet. “Bij het plaatsen van zware voertuigen moet dus er dus wel naar gekeken worden. Dat gebeurt ook als er een podium of cateringfaciliteiten op het veld geplaatst worden. Het is dus niet zo dat er nu een verbod voor trekkers op het Malieveld is.”

Het Malieveld na het boerenprotest van 16 oktober. - Foto: ANP

Maximale asbelasting 11,5 ton

De maximale asbelasting voor een trekker is 11,5 ton. In dat geval zouden er een stuk minder trekkers op het veld mogen staan, staat te lezen in het rapport. Op elke legger van 16,7 meter (ondergronds, de basis voor de dakconstructie) zou dan maximaal 1 trekker mogen staan.

Malieveld regelmatig onder de loep

Eerder benadrukte de gemeente ook dat het wel mogelijk is om bijvoorbeeld de jaarlijkse kermis op het veld te laten neerstrijken. “Het Malieveld wordt Regelmatig door de betrokken instanties onder de loep genomen,” vertelt de woordvoerster. “Het Malieveld is immers een drukke en belangrijke locatie in de stad, waar evenementen, demonstraties en de kermis jaarlijks komen. Dus daarom hebben we een bouwtechnische indicatie laten maken.”

Rapport onvangen op 14 oktober

De gemeente heeft het rapport volgens de datum op het document ontvangen op 14 oktober, 2 dagen voor het 2e landelijke protest in Den Haag. Trekkers zouden die dag het Malieveld niet op gaan, maar dat is toch gebeurd. Naar schatting stonden er toen zo’n 1.000 trekkers op het grasveld.