Politiek nog steeds achter handelsverdragen

De Tweede Kamer en het kabinet staan nog steeds achter het Mercosur-handelsverdrag.

Dat blijkt tijdens stemmingen in de Tweede Kamer. PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand sprak dat na het vertrek van VVD-Kamerlid Wybren van Haga uit zijn fractie de meerderheid voor handelsverdragen weg is. Tijdens een stemming over een motie die vraagt om de steun aan het Mercosur-handelsverdrag in te trekken, stemden 71 Kamerleden voor de motie. Alleen coalitiepartijen VVD, CDA, CU en D66 en oppositiepartijen Denk en Van Haga stemden tegen de motie. Een meerderheid staat daarnee nog achter de handelsverdragen.

Ouwehand grijpt boerenprotest aan

Ouwehand grijpt het boerenprotest aan om haar strijd tegen de handelsverdragen nog eens flink te onderstrepen. Veel boeren zijn tegen de handelsverdragen omdat ze oneerlijke concurrentie vrezen vanuit de landen in Zuid-Amerika (Mercosur) of Canada (Ceta).

Tijdens een debat met minister-president Mark Rutte over het wegvallen van de meerderheid van de coalitie in de Tweede Kamer haalt Ouwehand het Ceta-verdrag opnieuw aan. Ze vindt dat een kabinet dat zegt vooral breed draagvlak te zoeken, ook moet luisteren naar de zorgen van boeren over de handelsverdragen.

Breed draagvlak

Premier Rutte wilde inhoudelijk niet reageren op de handelsverdragen. “Die zaken behandelen we op het moment dat ze aan de orde zijn. Dan zal ook blijken dat er ook op die thema’s bij de coalitie het streven is om te zoeken naar breed draagvlak”, reageerde Rutte procedureel. Tijdens de landbouwbegroting vorige week gaf ChristenUnie aan te worstelen met de handelsverdragen. CDA, VVD en D66 blijven voorstanders van de handelsverdragen.