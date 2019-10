Nieuwe landbouwcommissaris wankelt

De beoogde nieuwe EU-landbouwcommissaris, de Pool Janusz Wojciechowski, heeft nog geen goedkeuring voor zijn benoeming.

Brussel – Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dreigt op zoek te moeten naar een nieuwe landbouwcommissaris. De beoogde nieuwe EU-landbouwcommissaris, de Pool Janusz Wojciechowski, kreeg geen goedkeuring van de landbouwcommissie van het Europees Parlement, na een zeer zwak optreden tijdens de hoorzittingen.

Wojciechowski krijgt nog wel een tweede kans: Er volgt een tweede ronde waarin hij schriftelijke vragen van parlementsleden moet beantwoorden. Een tweede hoorzitting binnen 14 dagen is ook nog een optie als de antwoorden op de schriftelijke vragen niet afdoende zijn. Dat is de uitkomst van de parlementaire hoorzitting waarin de Pool door de landbouwcommissie is gehoord over zijn plannen en visie als toekomstig landbouwcommissaris in de nieuwe Europese Commissie.

Hij miste een duidelijke visie

De twijfels over Wojciechowski zijn commissie-breed en inhoudelijk op het landbouwdossier. De juridische commissie, die eerder al de Roemeense en Hongaarse kandidaten naar huis stuurde, keurde de Pool wel goed, ondanks de ophef over zijn declaratie-gedrag als Europarlementariër.

Wojciechowski kreeg tal van vragen over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat in het komende jaar vorm moet krijgen. - Foto: EU

Geen goede eerste indruk

Volgens Europarlementariër Jan Huitema (VVD) heeft Wojciechoswki geen goede eerste indruk gemaakt. “Hij miste een duidelijke visie en sprak zonder de energie en passie die volgens mij nodig is voor deze belangrijke positie”, aldus Huitema. Huitema is nog niet overtuigd van de geschiktheid van de beoogde opvolger van de Ier Phil Hogan om het door de VVD-er gewenste landbouwbeleid in te zetten.

Angst voor herverdeling

Alle nieuwe commissieleden moeten zich in deze weken onderwerpen aan vragenrondes in de diverse commissies van het Europees Parlement. Wojciechowski kreeg tal van vragen over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat in het komende jaar vorm moet krijgen. Het moet doelmatig zijn voor boeren en consumenten en vooral ook een gemeenschappelijk beleid blijven. Met name bij lidstaten in noordwestelijke EU-lidstaten bestaat de vrees dat er een flinke herverdeling van middelen zal komen naar de lidstaten in Oost-Europa. Vragen waren er ook over de afhandeling van handelsverdragen zoals met de Mercosur-landen. Er bestaat grote zorg bij de parlementariërs over de gevolgen van meer import van landbouwproducten die aan lagere eisen voldoen dan de producten van EU-boeren.

Inhoudelijk zwak

Volgens meerdere parlementsleden waren de antwoorden te vaag, aarzelend en inhoudelijk zwak. Als Wojciechowski de tweede ronde niet door komt, moet Polen een nieuwe kandidaat voorstellen. Hoewel het niet te verwachten is, zou Von der Leyen de landbouwportefeuille dan nog kunnen toebedelen aan een ander land.