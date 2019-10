Niet alleen #boerenprotest in Den Haag

Onder grote media-aandacht zijn boeren massaal afgereisd naar Den Haag om hun ongenoegen te tonen. Maar ook elders in het land waren acties om de actievoerders op het Malieveld te steunen.

De kern van de boerenprotest bevond zich op het Malieveld in Den Haag. Duizenden boeren verenigden zich en reden met trekkers en vrachtwagens in grote stoeten naar Den Haag. Maar niet alle trekkers reden tot Den Haag.

Langzaam-aan-actie op A28

Op de A28 reden boeren dinsdagochtend rond 08.00 uur in een paar uur tijd van Hoogeveen (Dr.) naar Zwolle (Ov.) en blokkeerde daarmee het overig verkeer. Daarna keerden zij weer terug naar Hoogeveen. Met deze langzaam-aan-actie steunden de boeren de actievoerders in Den Haag.

Tussenstop bij Mediapark

Ook maakten honderden boeren die onderweg waren naar het Malieveld in Den Haag een tussenstop bij het Mediapark in Hilversum. Boeren zijn boos op de manier hoe media negatieve verhalen over boeren overnemen en verspreiden. Zij verzamelden zich voor de ingang van het NOS-gebouw met spandoeken met teksten als ‘boeren werken voor mens en vee en doen aan deze reductie niet mee’. Een aanwezige boer bij het Mediapark: “Het is erg schokkend dat kinderen bij Nieuwsuur moeten horen dat de eik dood gaat door stikstof. Dat is pure indoctrinatie van kinderen. Het is onzin en we zijn het spuugzat.”

Bereikbaarheid elders

De verkeersopstoppingen leverden ook problemen op voor de bezorging van lokale kranten. De drukkerij naast het ADO Den Haag stadion zou nauwelijks bereikbaar zijn geweest voor vrachtwagens en koeriers. Bovendien waren in grote delen van het land trekkers of wagens met spandoeken opgesteld op bijvoorbeeld viaducten. Op deze manier konden boeren die bijvoorbeeld niet van huis konden door werkzaamheden ook hun boodschap meedelen.