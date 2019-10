Ministerie en provincies steggelen over latente ruimte

Provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit liggen overhoop over de berekening van de omvang van een bedrijf bij extern salderen. Inzet is de latente ruimte. Bij extern salderen wordt stikstofruimte van een stoppend bedrijf verrekend met de ruimte voor een ander bedrijf of een andere activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt.

De provincies hanteren in een eerder deze week vastgestelde beleidsregel een strengere norm dan minister Carola Schouten in de brief aan de Tweede Kamer heeft verwoord. De minister rekent met de vergunde stalcapaciteit. De provincies gaan uit van het aantal dieren dat in de stal werd gehouden op 8 oktober 2019.

De provincies gaan uit van het werkelijk aantal dieren, om te zorgen dat bij afroming een zo groot mogelijk effect wordt gerealiseerd in de vermindering van stikstofdepositie. Afromen van latente ruimte heeft geen stikstofeffect op natuurgebieden. De minister gaat uit van de stalcapaciteit om niet in juridische discussies te verzanden over stallen die (toevallig) deels leeg stonden op de peildatum.

Provinciale regels kunnen worden aangepast

Een woordvoerder van minister Schouten zegt dat de kabinetsbrief van 4 oktober het uitgangspunt blijft. “Maar we lossen dit op met de provincies”, aldus de woordvoerder. Er is nog tijd om die oplossing te vinden, omdat extern salderen (waarbij afroming plaatsheeft) pas wordt toegestaan na een wetswijziging van de Meststoffenwet.

Een woordvoerder van het Interprovinciaal Overleg (IPO) zegt dat er voortdurend overleg is tussen de minister en de gedeputeerden. Volgens hem zijn de provinciale beleidsregels niet in begon gegoten. “Dit is een eerste stap. We gaan kijken of het goed werkt. Als dat niet zo is en we moeten dingen veranderen, gaan we dat zeker doen.”