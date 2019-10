Merkel wil gesprek met boeren aangaan

Bondskanselier Angela Merkel wil – na de massale boerenacties afgelopen dinsdag – samen met landbouwminister Julia Klöckner een landbouwcongres organiseren en het gesprek met de boeren aangaan.

Dat meldt het Duitse landbouwvakblad TopAgrar naar aanleiding van de fractievergadering die dinsdagavond, na de acties nog, in Berlijn plaatsvond. Het hoe, wat, waar en wanneer van het congres zijn nog niet bekend. Vermoedens gaan rond dat de Grüne Woche in Berlijn in januari 2020 een potentiële kandidaat is.

Waardering voor de landbouw

Bekend is wel dat het congres onder het motto ‘Versöhnen statt Spalten’ (verzoenen in plaats van splijten) moet plaatsvinden. Het gaat er volgens landbouwminister Klöckner om de waardering voor de landbouw in kaart te brengen, maar ook de wensen en verwachtingen van de samenleving ten aanzien van de sector. “Met die kennis groeit de waardering voor levensmiddelen, en dus de boeren”, aldus Klöckner. De landbouwminister had voor de fractievergadering al een nationaal ‘dialoogforum voor de landbouw’ aangekondigd. Of dit samengevoegd wordt met het aangekondigde landbouwcongres van Merkel, liet ze in het midden.

Standpunt landbouwpakket

Wat betreft het fel bekritiseerde 'landbouwpakket' blijft Klöckner onveranderd bij haar standpunt dat er hoe dan ook veranderingen komen op het gebied van mestbeleid en middelengebruik. Prioriteit voor haar is dat landbouw en samenleving dichter bij elkaar komen en dat de waardering voor elkaar groeit.

Eerder op de dag pleitte de landbouwminister van Nedersaksen, Barbara Otte-Kinast, er al voor dat bondskanselier Merkel de landbouwpolitiek tot ‘Chefsache’ moet maken.