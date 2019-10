Meerdere provincies stellen stikstofregels uit

Meerdere provincies hebben de nieuwe beleidsregels voor stikstof opgeschort.

Dit bericht wordt nog aangevuld.

In ieder geval Drenthe, Overijssel en Gelderland hebben al aangegeven de stikstofregels op te schorten. Er zal eerst overleg komen over de regels onder meer met de boeren die massaal geprotesteerd hebben tegen de stikstofregels van de provincies. LTO Noord organiseerde acties gericht tegen de voorgenomen stikstofregels van de provincies. Op meerdere provinciehuizen is overleg gevoerd over de stikstofregels die provincies in willen voeren.

Massale opkomst

De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet gaf aan dat er ‘licht zit tussen de stikstofregels van het Rijk en de provincies en dat het niet de bedoeling is om extra regels bovenop de rijksregels’. In Assen hadden zich meer dan duizend boeren verzameld bij het provinciehuis. Ook in andere provincies was er een massale opkomst.

Regels voorlopig ingetrokken in Overijssel

In Overijssel wilde gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher in eerste instantie nog geen toezeggingen doen. Ook hier is na overleg met boerenvertegenwoordigers besloten om de regels in ieder geval voorlopig in te trekken.

Overleg in Gelderland

In Arnhem is overleg tussen onder meer LTO-Noord voorzitter Dirk Bruins en gedeputeerde Peter Drenth. De gedeputeerde maakte eerder excuses voor het te snel opstellen van nieuwe regels zonder overleg met boerenorganisaties. Drenth is behalve gedeputeerde in Gelderland ook portefeuillehouder voor het stikstofbeleid binnen het InterProvinciaal Overleg (IPO).

Het IPO kondigde afgelopen weekend nog overleg aan met het ministerie en vertegenwoordigers van onder meer de landbouw, de bouw en natuurorganisaties. Het IPO erkende in een verklaring dat er verschil van inzicht bestond tussen het IPO en het ministerie van LNV.

Inmiddels is bekend dat de provincie Gelderland samen met boeren nieuwe provinciale stikstofregels gaat maken.