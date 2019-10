Listeria-zaak kost vleesbedrijf miljoenen

De fabriek van Offerman is stilgelegd en meer dan 300.000 kilo vlees is uit de handel gehaald.

Het Belgische vleeswarenbedrijf Ter Beke, eigenaar van het Nederlandse bedrijf Offerman, schat in dat het listeria-schandaal 10% van de brutowinst over 2019, ofwel zo’n € 4 miljoen aan winst, zal kosten. Eerder verwachtten de Belgen nog dit jaar meer winst te maken dan vorig jaar, maar daar zijn ze nu op teruggekomen. De waarschuwing leidde maandag op de beurs van Brussel aanvankelijk tot een koersval voor Van Beke van meer dan 20%. Later bleef de koersdaling beperkt tot rond de 11%.

300.000 kilo uit de handel gehaald

De fabriek van Offerman in Aalsmeer is stilgelegd en meer dan 300.000 kilo vlees is uit de handel gehaald als gevolg van listeria-besmettingen, zo schrijft minister Bruins (Medische Zorg) in een brief die hij afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. Van 20 patiënten met listeria is het, volgens het RIVM, zo goed als zeker dat zij in de afgelopen 2 jaar besmet zijn geraakt via vleeswaren. Drie patiënten zijn overleden en 1 vrouw heeft een miskraam gehad. Jaarlijks worden ongeveer 80 patiënten met een listeria-infectie gemeld bij het RIVM.

Terugroepen

Ter Beke stelt dat de aandacht in de eerste plaats uitgaat naar het organiseren van het terugroepen van vleeswaren in Nederland en België. “Deze voorzorgsmaatregel, die wij bewust zeer ruim hebben uitgerold, wordt zo snel en efficiënt mogelijk en volgens alle geijkte regels en procedures uitgevoerd.” Het bedrijf voegt daar aan toe: “Wij begrijpen de media-aandacht rond de melding van de NVWA en het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, als zou bij ziektegevallen in Nederland, waaronder 3 overlijdens en een miskraam, dezelfde listeria-stam zijn aangetroffen als in de Offerman-locatie in Aalsmeer. Wij zijn zelf, als familiaal beursgenoteerd bedrijf, ten zeerste geschrokken door deze melding. Over de bewering als zou dit duiden op een causaal verband tussen beide, hebben wij op dit ogenblik geen verdere informatie. Voedselveiligheid heeft voor Ter Beke de hoogste prioriteit.”

Nieuwe onderzoeksmethode

De bron voor de listeria-besmettingen kon worden gevonden door een nieuwe onderzoeksmethode, Whole Genome Sequencing (WGS). “Deze nieuwe WGS-methode is complex en neemt enige tijd in beslag; deze complexe analyses zijn tijdrovend maar waren vereist om het bewijs sluitend te krijgen”, schrijft minister Bruins in zijn brief. Bruins schrijft ook dat hij blij is met de nieuwe onderzoeksmethode die de listeria-besmetting aan het licht heeft gebracht.

Strafbare feiten

Het Openbaar Ministerie (OM) bekijkt of vleeswarenfabrikant Offerman mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd, waardoor de listeria-bacterie in zijn producten terecht kon komen. Als dat zo is, zou er eventueel een strafrechtelijk onderzoek kunnen komen, aldus een woordvoerster vrijdag.

Volgens de woordvoerster is het bij zulke incidenten gebruikelijk dat het OM ‘meekijkt’ met de onderzoeken naar de besmetting, zo schrijft persbureau ANP. Drie mensen overleden na het eten van de besmette vleeswaren, een vrouw kreeg een miskraam en 17 mensen werden ziek. Als het tot een strafzaak tegen het bedrijf komt, kunnen slachtoffers en nabestaanden zich melden bij het OM, zegt hoogleraar strafrecht Henny Sackers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als bewezen wordt dat het bedrijf verwijtbaar heeft gehandeld, kan de economische strafrechter een forse boete opleggen. De rechter wijst benadeelden dan ook een schadevergoeding toe.

Reguliere controles

Bij Offerman werd via reguliere controles van voedingsmiddelen door de NVWA in 2017 al in een biefstukworst listeria gevonden. Hoewel de uitslag onder de norm was, moest het bedrijf wel maatregelen nemen om de controle op listeria te verbeteren. In juli van dat jaar constateerde de NVWA dat dit naar tevredenheid was gebeurd. In januari 2019 werd wederom listeria onder de norm aangetroffen in een product van Offerman. Opnieuw moest het bedrijf corrigerende maatregelen nemen. Dit is toen ook gebeurd.

De belangrijkste bronnen van besmetting door listeria zijn de bodem, dieren en voedingsmiddelen. Vorig jaar vond er in Nederland nog een grote terugroepactie plaats van diepvriesgroenten die mogelijk besmet waren met listeria. Bijna 1,3 miljoen kilo groenten, afkomstig uit een Hongaarse fabriek van de Belgische producent Greenyard, werden uit de handel gehaald. Voor zover werden er in Nederland toen geen mensen ziek van de groenten.

Medeauteurs: Ruud Peijs en ANP