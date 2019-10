LTO: neem geen overhaaste rigide stikstofmaatregelen

LTO Nederland roept de politiek op vooral geen rigide maatregelen te nemen in de hele stikstofdiscussie. Na alle gesprekken met betrokken partijen, doet LTO Nederland een beroep op zowel de regering als op alle politieke partijen om niet in paniek te raken door de verstrekkende uitspraak van de Raad van State (RvS) over het Programma Aanpak Stikstof.

De boerenorganisatie is bang dat de RvS-uitspraak politici zou kunnen verleiden tot, in de ogen van LTO, rigide maatregelen. “De agrarische sector heeft de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in innovaties om de milieudruk te verminderen. De boeren en tuinders verdienen geen overhaast stikstofbeleid dat desastreuze en verstrekkende gevolgen voor de sector heeft. Niemand is er bij gebaat dat het aanzicht van het platteland voorgoed verandert”, aldus LTO Nederland.

LTO-topman Marc Calon - Foto: ANP

“De politiek is met het aangekondigde stikstofbeleid te snel in de overdrive geschoten”, zegt Marc Calon, voorzitter LTO Nederland. “De politieke verdeeldheid heeft tot een compromis geleid dat ernstig rammelt. De agrarische sector verdient beter. Onze boeren en tuinders nemen op het gebied van innovatie wereldwijd een toppositie in. Ik roep de politiek dan ook nogmaals op om niet tegen, maar met ons te werken. Laten we ons bezinnen en geen onomkeerbare stappen nemen. Laten we het spreekwoordelijke kind niet met het badwater weggooien.”

Voor LTO zijn er zeven punten in het stikstofdebat waarop de organisatie zegt via acties, onderhandelingen en, indien nodig, gerechtelijke procedures zich te zullen inzetten:

1. Invoering drempelwaarde

Onderzoek naar en snelle toezeggingen over het invoeren van de drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot. Er moet een drempelwaarde komen die overeenkomt met de ons omringende landen, waardoor zeker 90% van de huidige impasse wordt opgelost. Met zo’n drempelwaarde is ook het vraagstuk van beweiden en bemesten grotendeels opgelost.

2. Stikstofmeet- en -monitoringnetwerk uitbreiden

Uitbreiding van het stikstofmeet- en -monitoringnetwerk. Volledige transparantie en verantwoorde, onderbouwde metingen zijn absoluut noodzakelijk om draagvlak te verkrijgen voor toekomstbestendige maatregelen.

3. Eens vergund, blijft vergund!

Vergunde rechten over het aantal te houden dieren en stalruimte mogen niet worden ingenomen. Ook al wordt de vergunde capaciteit op dit moment niet volledig benut. Aanvullende eisen van de provincies zijn niet acceptabel. LTO zegt bereid te zijn hiervoor juridische procedures te beginnen vanwege inbreuk op het eigendomsrecht.

4. Extern salderen

De koppeling van fosfaat- en dierrechten aan ammoniak is onacceptabel. Ook de inname van deze rechten als private partijen onderling salderen, is voor LTO onbespreekbaar.

5. Afroming

De afroming van 30% van ammoniak leidt rondom Natura 2000-gebieden niet tot emissiereductie. Dit is een negatieve prikkel om te investeren in verdere verduurzaming.

6. (Ont)schotting

Totdat de gebiedsaanpak rond Natura 2000-gebieden is geïmplementeerd, is een schot tussen de veehouderij en andere sectoren en activiteiten noodzakelijk. Bij uitvoering van gebiedsprocessen kan alleen bij volledige instemming van betrokken partijen agrarische en niet-agrarische stikstof worden uitgewisseld, aldus LTO.

7. Nationaal Landbouw Investeringsfonds

Overheid en bedrijfsleven moeten investeren in emissiereducerende technieken en praktijken.