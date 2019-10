LTO: innemen latente ruimte onacceptabel

Volgens LTO Nederland blijven er grote zorgen en onzekerheid over het stikstofbeleid.

Voor LTO is het ‘niet acceptabel’ als latente ruimte in vergunningen wordt ingenomen. Desnoods gaat LTO dat juridisch bevechten. Zorgen heeft LTO ook over de meldingen van bedrijven met kleine stikstofemissies. Werken met een drempelwaarde is een belangrijke sleutel voor de oplossing van de stikstofproblemen. Dat zijn enkele punten uit de reactie van LTO op de stikstofbrief van Minister Schouten met maatregelen voor de aanpak van stikstof. LTO kwalificeert de brief van afgelopen vrijdag als ‘voorzichtige eerste stap’.

Opkoop landbouwbedrijven

Een vrijwillige uitkoop in de buurt van Natura 2000-gebieden is op zich positief volgens LTO. Voorwaarde is wel dat bij een opkoop de vrijwilligheid nooit wordt aangetast. Boeren moeten een eerlijke, marktconforme prijs krijgen en volledig schadeloos worden gesteld. LTO is kritisch over het afromen met 30% bij extern salderen, ‘daarmee dreigt de emissiereductie rond Natura 2000-gebieden vast te lopen’. LTO kan zich wel vinden in de voorgestelde gebiedsgerichte aanpak en wijst er op dat de landbouw de emissie sinds 1990 al met 65% heeft teruggebracht.

1 mol per hectare per jaar

Volgens LTO-voorzitter Marc Calon kan een drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot 80% van de stikstofimpasse oplossen. “Als we net als onze buurlanden een realistische en veilige ondergrens hanteren, dan kunnen we meteen van het stikstofslot af. 1 mol per hectare per jaar, dat is 14 gram stikstof, is mogelijk. Hele kleine, voor de natuur verwaarloosbare, stikstofemissies toelaten zonder papierwinkel, moet mogelijk zijn”, aldus Calon.

Agractie

Bart Kemp, schapenhouder en voorman van protestgroep Agractie, is kritischer en ziet geen toekomst voor boeren in de buurt van Natura 2000-gebieden. Hij vreest leegloop van het platteland en dat het platteland ten bate van industrie wordt opgeofferd. Hij wijst erop dat in het rapport staat dat er grote onzekerheid is over de effecten van de ingrepen. "Begin dus met meten, waar daalt de stikstof neer, voordat je ingrijpt."

Volgens Kemp zijn de maatregelen ook oneerlijk verdeeld, omdat luchtvaart, scheepvaart en industrie niet worden genoemd. “Dat is een oneerlijke verdeling, want wij als boeren ontvangen wel de stikstof van die sectoren op onze grond”, aldus Kemp.