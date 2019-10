LTO Noord roept haar leden op om actie te voeren

Het boerenprotest moet plaatsvinden komende maandag bij de provinciehuizen.

Het protest in Friesland, afgelopen vrijdag, zorgde ervoor dat de provincie de stikstofmaatregelen van tafel veegde. “Een wake-upcall voor alle provincies”, aldus voorzitter Dirk Bruins van LTO Noord. De belangenbehartiger roept haar 14.000 aangesloten leden op om maandag 14 oktober om 12.00 uur bij het provinciehuis te verschijnen.

Brandbrief

Afgelopen vrijdag zond LTO Noord een brandbrief aan alle colleges van Gedeputeerde en Provinciale Staten. De boodschap in die brief is helder: de provinciale beleidsregels over stikstof moeten van tafel of minimaal worden opgeschort.

We zijn het zat dat de overheid niet naar ons luistert

In het persbericht dat LTO Noord vandaag, zaterdag 12 oktober, verstuurde verwoord Dirk Bruins waarom de standsorganisatie kiest voor een boerenprotest. “Al jaren werken onze boeren en boerinnen mee in talloze projecten en passen zich aan om te komen tot een toekomstbestendige land- en tuinbouw in een prachtig groen Nederlands landschap. Al die inzet zien we nergens terug in de impasse waarin we nu zijn beland. Land- en tuinbouw lijkt ineens het probleem, daarmee wordt volledig voorbij gegaan aan de belangrijke bijdrage en oplossingen die de Nederlandse landbouw levert aan tal van maatschappelijke- en voedselvraagstukken. We zijn het zat dat de overheid niet naar ons luistert en dat de provincie vervolgens ook nog eens zijn eigen interpretatie van de beleidsregels geeft is voor ons de druppel. Wij willen blijven ondernemen nu en in de toekomst!”

Zeeland en Limburg

Onbekend is hoeveel boeren maandag naar de provinciehuizen gaan. Friese boeren blijven thuis, omdat de regels daar al van tafel zijn. Boeren uit Zeeland en Limburg weten nog niet of ze meedoen aan de actie.