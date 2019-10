LTO Noord: geen extra habitats in Natura 2000-gebieden

LTO Noord roept minister Carola Schouten nadrukkelijk op geen extra habitats en soorten aan de bestaande Natura 2000-gebieden toe te voegen nu in Nederland een stikstofcrisis is. In een brandbrief naar het ministerie van LNV schrijft LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins dat eerst sprake moet zijn van een ‘gedegen afweging van belangen’ voordat iets besloten wordt.

Reden voor Bruins een brief te schrijven, zijn ontwikkelingen rond Natura 2000-gebied ‘Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving’ in Zuidwest-Friesland. LTO Noord zegt aanwijzingen te hebben dat het ministerie binnen ‘enkele weken’ twee stikstofgevoelige habitats wil toevoegen aan het gebied. Als het Friese Natura 2000-gebied een stikstofgevoelig gebied wordt, heeft dat grote gevolgen voor zeker vijfhonderd agrarische bedrijven in het gebied, zegt LTO Noord-beleidsadviseur Roel Visser. Het gaat om de habitattypen overgangs- en trilveen en veenbossen. Beide habitattypen hebben een kritische depositiewaarde en staan te boek als gevoelig voor stikstofdepositie, stelt Visser. Omdat het Natura 2000-gebied op dit moment niet wordt beschouwd als stikstofgevoelig, hebben boeren in de omgeving daarom alleen een melding gedaan voor uitbreiding van of aanpassing aan hun stal, verwacht de beleidsadviseur. Grote problemen voor veehouders als toevoeging doorgaat Veehouders in Zuidwest-Friesland hebben straks een heel groot probleem als het ministerie de habitattypen toevoegt, waarschuwt Visser. “Het is heel onverstandig van de minister als ze de habitats toevoegt.” Volgens de LTO-adviseur gaan grote problemen ontstaan als de toevoeging doorgaat. “Onder meer het oplossen van de situatie rond de vele meldingen die met de PAS-uitspraak teniet zijn gedaan, gaat heel ingewikkeld worden”, zegt de LTO Noord-beleidsadviseur. “Zeker als boeren worden afgerekend op een situatie in het verleden, waarbij geen sprake was van een nabijgelegen stikstofgevoelig Natura 2000-gebied.” Ruim anderhalf jaar geleden kwam het ministerie van LNV met het plan om voor Natura 2000-gebieden in Noord-Nederland dertig habitats toe te voegen. LTO Noord maakte bezwaar tegen het plan voor de Oudegaasterbrekken, maar volgens Visser is er nooit een reactie van het ministerie gekomen. “Het is heel stil geweest.”