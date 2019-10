Kamer vraagt om onderbouwing stikstofmodel

Minister Schouten moet zorgen dat de onderbouwing van het stikstofbeleid buiten elke twijfel is.

De onduidelijkheid en onzekerheid als gevolg van de stikstofbrief van het kabinet en de beleidsregels van de provincies moet zo snel mogelijk worden weggenomen.

Partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum, van PVV tot CDA, willen dat de modellen die ten grondslag liggen aan de berekening van de stikstofdepositie in natuurgebieden aan een grondige toets worden onderworpen.

Onderzoek naar stikstofmodellen

Jaco Geurts (CDA) vroeg samen met coalitiegenoot Helma Lodders (VVD) in een motie om de onzekerheden over de onderbouwing van de stikstofmodellen te laten onderzoeken door wetenschappers van Wageningen Universiteit en de Universiteit van Amsterdam en buitenlandse kennisinstituten, in samenwerking met het Mesdagfonds. De minister wil dat onderzoek beperken tot wetenschappelijke instellingen. “Het Mesdagfonds kan meekijken en vragen stellen”, aldus de minister, die wetenschappelijk instellingen op een ander niveau stelt dan stichtingen.

Lees verder onder de foto.

Meetstation van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het meetstation aan de Luttenbergerweg in Hellendoorn (Ov.) maakt deel uit van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, dat onder meer stikstofdioxide meet, afkomstig van landbouw, wegverkeer en industrie. - Foto: ANP

Buitenland

Lodders vraagt op haar beurt om te kijken naar de in het buitenland gebruikte gevalideerde meetmethoden. Zij wil bovendien in Nederland een uitbreiding van de metingen, ter onderbouwing van het model. Zij vraagt om meting van stikstofdepositie op de grond in de natuurgebieden.

Drempelwaarde

Daarnaast vraagt het CDA een drempelwaarde in te stellen, waardoor economische activiteiten met een stikstofdepositie beneden die waarde weer op gang kunnen komen. Frank Futselaar (SP) vroeg op zijn beurt aan de regering om duidelijk te maken dat er aan de wetenschappelijke correctheid van de modelberekeningen niet hoeft te worden getwijfeld. De minister vindt het niet de taak van de politiek om een oordeel uit te spreken over de wetenschappelijke correctheid. Schouten: “Dat is aan wetenschappers.”

Minister Carola Schouten heeft geen twijfel aan de wetenschappelijk correctheid van de berekeningen van het RIVM. De minister gaat bekijken in hoeverre ze gebruik kan maken van satellietgegevens over de uitstoot van stikstof.