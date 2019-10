Kamer houdt extra informatiebijeenkomst stikstof

De Tweede Kamer houdt volgende week een extra rondetafelgesprek over het rekenmodel en de meetmethoden van het RIVM met betrekking tot stikstof.

Een Kamermeerderheid stemde in met een voorstel van Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Via de gesprek willen Kamerleden meer informatie krijgen over de reken- en meetmethodes en modellen die het RIVM gebruikt voor het bepalen van de stikstofdepositie. Bij de hoorzitting zal onder andere het Mesdagfonds worden gehoord. De Tweede Kamer debatteert naar verwachting donderdag over de stikstofaanpak.