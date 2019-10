Kamer bezorgd over opheffing dierwelzijnsteams

De opheffing van twee gespecialiseerde dierenwelzijnsteams bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit baart een deel van de Tweede Kamer zorgen. Dat bleek dinsdagavond 15 oktober tijdens een overleg over de NVWA tussen het parlement en landbouwminister Carola Schouten.

De NVWA wil de kennis uit de gespecialiseerde dierenwelzijnsteams gebruiken om andere teams op het terrein van de dierhouderij te versterken. Binnen de organisatie is er echter onrust over de intenties achter het voornemen.

In een toelichting legt inspecteur-generaal Rob van Lint van de NVWA uit dat bij de voorgenomen verandering rekening wordt gehouden met de wens van de medewerkers om ervaringen en kennis met elkaar te kunnen delen, ook om daarmee te zorgen dat er minder verschil in interpretatie en optreden door de dienst is.

Probleembedrijven

De gespecialiseerde dierenwelzijnsteams worden nu vooral ingezet om toezicht uit te voeren op zogenoemde probleembedrijven, waar sprake is van structurele dierenwelzijnsproblemen. Vaak gaan die ook gepaard met problemen van geheel andere aard bij de ondernemers zelf.

Klokkenluiders gestraft

PVV-Kamerlid Dion Graus, SP-woordvoerder Frank Futselaar en PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand verwoordden in het debat de gevoelens van medewerkers van de dierenwelzijnsteams, die hun hart hebben gelucht bij parlementsleden. Zij vrezen dat klokkenluiders worden gestraft.

Verbetering in handhaving

Minister Carola Schouten zegt dat de NVWA juist de handhaving op gebied van dierenwelzijn op een hoger plan wil brengen. Zij wil dat in elk geval na een jaar wordt gekeken of de verandering in de organisatie leidt tot een verbetering in handhaving.

Evaluatie mobiele dodingsunit

De minister uitte haar zorg over het feit dat nog tijdens de evaluatie van de mobiele dodingsunit eenzijdig is gelekt uit de organisatie. Volgens haar voelen medewerkers van de NVWA zich niet veilig meer, omdat ze niet weten wie van de collega’s vertrouwelijke gespreksverslagen naar buiten hebben gebracht. “Mensen moeten zich veilig voelen, maar die veiligheid gaat twee kanten op. Als een intern proces gaande is, wil je niet in de krant teruglezen wat je daarover zelf hebt gezegd.”

Drie weken geleden kwam een intern gespreksverslag naar buiten over de evaluatie van de mobiele dodingsunit. Daar stond onder andere in dat veehouders pijnbestrijding bij hun dieren achterwege lieten, om het dier nog voor noodslachting te kunnen aanbieden. Vanuit de Kamer is de vraag hoe het kan dat meer dan duizend dieren zijn gedood. PVV‘er Dion Graus meent dat dat laat zien dat er niet altijd juist is opgetreden.