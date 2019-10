Kaasexport getroffen door heffingen VS

Ongeveer de helft van de Nederlandse kaasexport naar de Verenigde Staten (VS) wordt getroffen door de importheffingen die het land de Europese Unie (EU) oplegt.

Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Handel. Opmerkelijk, want donderdag 3 oktober stond Nederlandse kaas nog niet op de importheffingslijst van president Trump.

€ 80 miljoen aan Nederlandse kaas

Vorig jaar werd voor € 80 miljoen aan Nederlandse kaas naar de VS geëxporteerd. Over ongeveer € 39 miljoen van die export moet vanaf 18 oktober 25% heffing worden betaald. Het gaat niet alleen om kaas, ook enkele soorten varkensvlees, met name worst, worden getroffen door de maatregel. Het gaat hier om een exportbedrag van ongeveer € 600.000. Daarnaast staan nog soorten verwerkt fruit, specifieke soorten zuivel en varkensvleeswaren op de lijst.

Andere producten

Andere Nederlandse producten die op eerdere conceptlijsten in juli 2019 stonden, blijven buiten schot. Het gaat dan om producten zoals koekjes, zalm, koffie, wafels en (non-) alcoholische dranken. De Verenigde Staten hebben de mogelijkheid om de lijst van gekozen producten alsnog te veranderen, aldus de woordvoerder.

Heffingen

De Amerikanen mogen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op € 7,5 miljard aan EU-producten een heffing opleggen. Dat mag omdat de EU volgens de WTO subsidies heeft gegeven aan vliegtuigbouwer Airbus, terwijl dat niet mocht. Washington heeft besloten om vliegtuigen een heffing van 10% op te leggen. Verder komt er op producten als kaas, wijn, whisky en olijven een tarief van 25%.

Het is de bedoeling dat de heffingen op 18 oktober ingaan.

Italië wil boeren steunen

De Europese Commissie onderzoekt een Italiaans verzoek om de landbouwsector in de EU te steunen om de gevolgen van de voorgenomen Amerikaanse importheffingen op te vangen. De Italiaanse landbouwminister Teresa Bellanova heeft het dagelijks EU-bestuur gevraagd of hier een Europees fonds voor kan worden opgezet of een bestaand instrument aan te wenden.

Volgens een woordvoerder van de commissie wordt het verzoek ‘bestudeerd’ maar is het nog te vroeg om een besluit te nemen. Hij wees erop dat op de Amerikaanse lijst een hele reeks producten staat en niet alleen agrarische. De commissie is bezig te inventariseren wat de mogelijke effecten van de importheffingen per 18 oktober in de verschillende sectoren kunnen zijn.