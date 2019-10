‘Juridisch houdbaar’ kernwoorden bij nieuw stikstofbeleid

De nieuwe stikstofregels moeten stand houden bij de rechter. Dat is de belangrijkste voorwaarde waarover gedeputeerden van de provincies en landbouwminister Carola Schouten het eens zijn.

In een kort overleg konden de minister en de gedeputeerden niet met een panklaar antwoord komen. De minister nam na het overleg het woord ‘zorgvuldig’ regelmatig in de mond. Dat betekent dat er weliswaar snelheid is geboden, maar dat ‘wat we willen ook juridisch houdbaar is’.

In Brabant provinciale beleidsregels voorlopig van kracht

Brabants gedeputeerde Rik Grashoff zei na afloop dat de provinciale beleidsregels, waarover zoveel te doen is, in Brabant in voorlopig van kracht blijven. Daardoor kunnen ontwikkelingen buiten de landbouw wel weer voortgang vinden, als die binnen de beleidsregels vergund kunnen worden. Voor de landbouw zou sowieso al gewacht worden tot de minister met meer duidelijkheid komt in de mestwetgeving.

Beleidsregels nemen geen ontwikkelingsruimte weg

Grashoff neemt het misverstand weg dat boeren als gevolg van de beleidsregels ontwikkelingsruimte kwijt raken. Dat is alleen het geval voor boeren die hun recht verkopen bij externe saldering. “Het zou goed zijn als provincies en rijk dat in gesprekken met landbouworganisaties duidelijk maken”, zegt hij. Overigens, zegt Grashoff, bestaat er geen stikstofrecht dat verhandelbaar is.

De Brabants gedeputeerde zegt dat het gesprek tussen de minister en gedeputeerden kort ging over de onduidelijkheid in communicatie. “Maar we hebben ook afgesproken dat we nu niet gaan zwartepieten.”

Werken aan gemeenschappelijke regeling

Gronings gedeputeerde Henk Staghouwer zegt dat duidelijk is afgesproken dat de de brief van 4 oktober het uitgangspunt is voor het verdere overleg. Brabants gedeputeerde Rik Grashoff houdt echter vooralsnog vast aan de provinciale beleidsregels. Grashoff zegt dat ook zijn uitgangspunt is dat er uiteindelijk een gemeenschappelijke regeling moet komen.

Juridische toets

Wat er precies gaat gebeuren met de latente ruimte van bedrijven die bij extern salderen worden opgeheven, is onderdeel van de juridische toets die provincies en Rijk samen laten doen. Daar zal een aantal voorbeelden worden doorgelicht. De vraag is aan de ene kant of er genoeg stikstofdepositie wordt weggenomen, zodat de afgifte van een vergunning standhoudt bij de rechter. Aan de andere kant moet het schrappen van latente ruimte niet de rechten van de ondernemer aantasten.

Hier schuren de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn aan de ene kant en aan de andere kant het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.