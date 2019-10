Inschrijving tweede Boerenversneller geopend

Vanaf maandag 21 oktober is de inschrijving voor de tweede editie van de Boerenversneller geopend.

Het programma Boerenversneller is bedoeld voor boeren die willen innoveren op hun bedrijf. Daartoe kunnen boeren kiezen uit ‘familieleden’ (experts) om bepaalde innovatiedoelen te behalen. De experts kunnen onder andere financiers, juristen, architecten of designers zijn. Het programma bestaat uit masterclasses, excursies, online colleges en een coachingstraject. De Boerenversneller is een initiatief van De Nieuwe Boerenfamilie. De inschrijving loopt tot en met dinsdag 10 december 9.00 uur.

Nieuwe Boerenfamilie wil stad en platteland bij elkaar brengen

Vorig jaar ging de eerste boerenversneller van start. Veertien boeren deden mee. In negen maanden tijd hebben zij hun wens of idee met behulp van de experts gerealiseerd. Op vrijdag 15 november presenteren zij hun plan tijdens de Boerenfamiliedag.

De Nieuwe Boerenfamilie is een initiatief van bureau Food Hub. Het bureau wil het platteland nauwer verbinden met de stad. Samenwerking en innovatie staan centraal, volgens medeoprichter Joris Lohman. Het initiatief wordt financieel ondersteund door Stichting DOEN. Het platform is gerealiseerd in samenwerking met onder andere LTO Noord, Impact Hub en Agrio.