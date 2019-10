Honderden trekkers naar stikstofdebat Friesland

Terwijl duizenden boeren uit alle windstreken zich ophielden in Den Haag werd in het Noorden ook nog geprotesteerd.

In de Friese hoofdstad Leeuwarden werd in het provinciehuis gedebatteerd over stikstof. Daar waren ongeveer 500 boeren op afgekomen met rond de 200 trekkers. Volgens de politie is alles rustig verlopen in Leeuwarden en gingen de boeren aan het eind van de middag weer naar huis.

Beleidsregels stikstofaanpak in Friesland opgeschort

Friesland was de eerste provincie waar de zogenoemde beleidsregels voor de stikstofaanpak werden opgeschort door de gedeputeerde Johannes Kramer van de Friese Nationale Partij (FNP).

Dat was vrijdag 11 oktober tijdens het eerste grote protest tegen de voorgenomen stikstofregels. De uitwerking van de provincies bleek strenger dan de maatregelen die het kabinet aankondigde en dat leidde tot grote woede bij boeren.

Tijdens het debat kreeg Kramer een motie van treurnis tegen zich gericht door de Friese afdeling van de Partij voor de Dieren, meldt omroep Friesland. Kritiek was er onder meer op het snelle intrekken van de regels en dat er geen overleg is geweest met betrokken partijen. Vanuit de Friese coalitie (CDA, PvdA, FNP en VVD) werd Kramer wel gesteund in zijn besluit.

Boerenprotesten in Groningen en Zwolle

Ook in Groningen en Zwolle waren boeren op de been om te protesteren. In Groningen reden boeren met trekkers over de ringweg van de provinciale hoofdstad. In Overijssel trokken tientallen boeren naar het provinciehuis in Zwolle volgens RTV Oost. Boeren willen daar de vergadering van de Provinciale Staten over het stikstofbeleid bijwonen. De eerdere beloftes van onder meer gedeputeerde Ten Bolscher over opschorting zijn voor de boeren niet genoeg. Ze willen geen uitstel, maar duidelijk andere regels. In Zwolle stonden maandag 14 oktober ook boeren met trekkers voor het provinciehuis. Het provinciebestuur gaf toen aan de beleidsregels voorlopig op te schorten.