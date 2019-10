Massale opkomst boeren bij provinciehuizen

Boeren hebben zich in vrijwel alle provincies verzameld bij de provinciehuizen.

Boeren geven massaal gehoor aan een oproep van LTO Noord om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Onder meer in Groningen, Assen, Zwolle, Arnhem, Utrecht, Haarlem en Den Haag verzamelden boze boeren zich en veroorzaakten eerder in de ochtend flinke files en opstoppingen.

Afgelopen vrijdag waren er al trekkerprotesten in de Friese hoofdstad Leeuwarden en in Den Bosch. In Friesland trok het provinciebestuur de aangekondigde beleidsregels met de stikstofaanpak voorlopig in.

LTO Noord wil intrekking van de beleidsregels die de provincies afgelopen week bekendmaakten. Daarin staat de aanpak van de provincies om de stikstofuitstoot te beperken.

Verder dan aanpak ministerie

In een petitie geeft LTO Noord aan waarom de regels van tafel moeten. De provincies gaan verder dan de aanpak die het ministerie van LNV eerder bekendmaakte. Vooral het innemen van latente ruimte in vergunningen en het doorhalen van dierrechten en fosfaatrechten heeft tot woede geleid bij boeren. LTO Noord kiest voor een gebiedsaanpak, invoeren van een drempelwaarde en wil dat de ontwikkeling van bedrijven niet op slot wordt gezet. LTO Noord wil bovendien dat er stikstofruimte beschikbaar blijft voor de landbouw en dat die niet zomaar opgesoupeerd wordt door andere sectoren.

Zeeland en Limburg

In Zeeland en Limburg wordt vandaag niet gedemonstreerd. De ZLTO in Zeeland heeft een overleg met de provincie. In Limburg heeft de LLTB acties aangekondigd voor dinsdag bij het provinciehuis in Maastricht.