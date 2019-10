Handhaving boerenacties niet ruimer dan klimaatacties

De handhaving meet niet met twee maten bij demonstraties van boeren of van klimaatactivisten. Er is geen sprake van rechtsongelijkheid. Dat benadrukt minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in reactie op vragen van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.

Ouwehand zegt tijdens het vragenuur een patroon te zien dat boeren met trekkers meer mogen bij hun demonstraties. Ze wijst erop dat gedoogd werd dat boeren in Den Haag het verkeer plat legden en met veel meer trekkers kwamen dan de afgesproken 75, terwijl de klimaatactivisten die in Amsterdam de weg blokkeerden werden aangehouden en verwijderd.

Grapperhaus benadrukte dat beide demonstraties heel verschillend waren. De boeren hadden een vergunning om te demonstreren, terwijl de klimaatactivisten die niet hadden voor de betreffende locatie, omdat het een calamiteitendoorgang betrof.

Inhoudelijk wil Grapperhaus niet reageren op de ordehandhaving, omdat dit de verantwoordelijkheid is van de plaatselijke burgemeester, politie en Officier van Justitie.

Strafbare feiten worden onderzocht en bestraft

Ouwehand zegt dat het intrekken van de maatregelen door de provincies door de boerenacties de indruk wekken dat we in een trekkerstaat leven, waarbij iedereen die zijn zin wil krijgen, met de trekker naar het bestuur moet rijden. Grapperhaus: “We leven in een rechtsstaat die transparant is en het is hier niet zo dat je met een groot voertuig je gelijk kan halen.”

Over het geweld bij de protesten in Groningen spraken politici van verschillende partijen zeer kritisch. Grapperhaus zegt dat enkele aanhoudingen zijn gedaan en sluit meer aanhoudingen niet uit. De zaken worden onderzocht en als strafbare feiten zijn gepleegd, zal het Openbaar Ministerie de straf bepalen.

D66 vindt dat het kabinet een te aarzelende opstelling heeft gehad. Grapperhaus benadrukt dat geweld uit den boze is, ook bij demonstraties. “Maar als een enkeling zich in een demonstratie misdraagt, is het die persoon die we aanspreken op het wangedrag. De velen die zich normaal gedragen bij een demonstratie kunnen het wangedrag van een enkeling niet worden aangerekend”, aldus Grapperhaus.