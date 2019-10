Groot tekort aan agrarisch personeel

Het tekort aan werknemers in de agrarische sector is groot. Het wordt steeds moeilijker om goede krachten te vinden.

Een zoektocht naar agrarisch personeel blijkt een serieuze opgave. “Momenteel zijn er alleen al bij Abeos in Oost-Nederland zo’n 150 agrarische vacatures. Dat zijn er aanzienlijk meer dan voorheen”, aldus Maurice Workel van Abeos in Tubantia. Het tekort speelt overal: in de pluimveesector, bij koeienmelkers maar vooral in de varkenssector. “Eigenlijk geldt voor alle sectoren een tekort, op verschillende niveaus. Boeren zoeken kippenvangers en koeienmelkers, maar ook tijdelijke bedrijfsleiders. Dat zijn degenen die een boer volledig kunnen vervangen bij ziekte of een ongeval.”

Tekort in varkenssector meest nijpend

In de varkenssector is het tekort het meest nijpend, volgens Workel. Volgens Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond is er voor melkers ook voldoende te doen. Hij benadrukt dat het zwaar werk is. Dat er veel vacatures online staan verbaast Wiegersma niet. Het arbeidstekort in de melkveehouderij is in de afgelopen jaren erger worden, erkent hij. “Er is meer arbeidsaanbod, de economie trekt aan. Er is meer aanbod dan vraag, en de tijden waarop de koeien gemolken moeten worden zijn ook niet het meest handig”, legt hij uit. In de pluimveesector is het niet heel anders, stelt Abeos.

Imago van de sector

Volgens Workel van Abeos is een belangrijke reden, naast de vergrijzing, het imago van de sector, dat is niet goed. Abeos gaat daarom, met geldelijke ondersteuning van een investeringsfonds, langs de scholen om kinderen enthousiast te maken.