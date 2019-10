GroenLinks: Rabobank moet meebetalen aan sanering

GroenLinks vindt dat Rabobank als grootste kredietverstrekker moet meebetalen aan de warme sanering van de veehouderij. Dat zegt Kamerlid Bart Snels van GroenLinks tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen.

Op Prinsjesdag presenteerde minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse zaken een stimuleringsfonds van € 1 miljard voor woningbouw. Met dit geld wil het kabinet mogelijk ook stikstofruimte creëren door boeren uit te kopen in de directe omgeving van de woningbouwplannen. GroenLinks wil voorkomen dat het budget bestemd voor de woningbouw naar boeren gaat. “Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dat is balletje-balletje spelen met budgetten?”, vraagt Snels.

Sociale oplossing

Het Kamerlid wil wel een sociale oplossing voor de boeren, maar zoekt de oplossing niet bij de overheid, maar bij de Rabobank. “Al die boeren zijn in de afgelopen jaren door onze grote banken, vooral de Rabobank, verleid om zich vol te hangen met leningen waardoor ze soms diep in de schulden zitten”, zegt hij. Snels wil dat minister Wobke Hoekstra van Financiën gaat kijken of de banken niet zelf een deel van die leningen moeten afschrijven op hun balans? “Dit kunnen we niet alleen op het bordje van de boeren leggen, maar ook niet alleen op dat van de belastingbetaler”, vindt Snels.

Weinig bijval van Kamer

Rabobank wil inhoudelijk niet reageren op het plan. In een schriftelijke verklaring geeft de bank aan dat de ondernemer zelf het moment van investeren en het tempo van verduurzaming bepaalt en dat de bank boeren niet in de steek zal laten. Minister Hoekstra reageert donderdag 3 oktober op het plan van Snels, dat weinig bijval kreeg in de Kamer.