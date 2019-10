Greenpeace: boerenprotest richt zich op verkeerde partijen

De boerenprotesten richten zich op de verkeerde partijen. Volgens Greenpeace hebben grote spelers zoals LTO, FrieslandCampina en Rabobank de agrarische sector op het verkeerde spoor gezet van schaalvergroting en intensivering.

Krimp van de veestapel is, ondanks het grote verzet van boeren onvermijdelijk. Dat stelt Greenpeace vast naar aanleiding van de grootschalige boerenprotesten deze week.

Nederlandse veestapel onevenredig groot

De milieuorganisatie wijst op de conclusies uit een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken in de afgelopen jaren en heeft die gebundeld in een eigen factsheet over stikstof. De conclusies komen volgens Greenpeace allemaal op een punt uit: de Nederlandse veestapel is onevenredig groot. De nadelige gevolgen daarvan voor natuur, klimaat en gezondheid kunnen alleen opgelost worden door het aantal dieren drastisch in te perken.

Rem op transitie naar duurzame landbouw

Volgens Greenpeace blokkeren de grote spelers in belangenbehartiging en agribusiness de transitie naar een echt duurzame landbouw: ‘Als op hetzelfde spoor als tot nu wordt doorgegaan zal het aantal boeren in 2030 gehalveerd zijn. Het kabinet zou de huidige crisis juist moeten aangrijpen om boeren te helpen naar minder en beter.’