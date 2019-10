Grashoff: weghalen latente ruimte is noodzakelijk

Bij extern salderen is het niet mogelijk latente ruimte beschikbaar te houden voor veehouderij.

Volgens milieugedeputeerde van Noord-Brabant, Rik Grashoff, is het niet mogelijk om de latente ruimte beschikbaar te houden voor de veehouderij bij extern salderen. “Om de stikstofuitstoot substantieel te verlagen en te voldoen aan de eisen die de Raad van State in de PAS-uitspraak heeft gesteld kan dat niet anders.” Dat zei Grashoff tijdens vrijdag tijdens een themabijeenkomst over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), een bijeenkomst die door honderden boeren werd bijgewoond in het provinciehuis.

Onbenutte ruimte

In de voorgestelde aanpak van de stikstofuitstoot hebben provincies besloten dat alleen de feitelijk benutte capaciteit mag meetellen bij extern salderen. De onbenutte ruimte, bijvoorbeeld een wel vergunde maar niet gebouwde stal, en de niet gebruikte capaciteit, een stal die niet volstaat, mag niet gebruikt worden. Bij intern salderen mag de niet gebruikte capaciteit overigens wel meetellen, maar vervalt de onbenutte ruimte ook. Grashoff: “We kunnen niet anders. Stel dat de niet benutte ruimte alsnog wordt benut dan daalt de stikstofuitstoot niet, maar stijgt die alleen maar verder. Dan voldoen we niet aan de uitspraak van de Raad van State. Daling van de stikstofuitstoot is alleen haalbaar door het weghalen van onbenutte ruimte, want anders krijgen we geen daling maar een stikstofstijging.”

We willen een werkend systeem creëren

Afroming

Daarom is het volgens Grashoff ook noodzakelijk om over de feitelijk benutte capaciteit die vanaf 2020 extern gesaldeerd kan worden een afroming van 30% toe te passen. “Anders krijgen we geen daling maar hooguit een gelijkblijvende stikstofuitstoot.” Op de vraag waarom de afroming 30% moet zijn zei Grashoff dat het een robuust systeem moet zijn. “We willen een werkend systeem creëren waarmee we sterk staan. En dat niet meteen afgeschoten wordt bij de Raad van State.”

We willen niet dat veehouders dubbel gepakt worden

Fosfaatrechtenstelsel

Rik Grashoff benadrukt tijdens de bijeenkomst dat bij intern salderen behalve de niet gebruikte stalruimte ook de koeien meegeteld mogen worden die veehouders minder konden houden door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel. “Als provincie Noord-Brabant hebben we gezorgd dat dat onderdeel in de IPO-afspraken is opgenomen. Dat was voor ons belangrijk. We willen niet dat veehouders dubbel gepakt worden.” Die betreffende veehouders moeten de ruimte krijgen fosfaatrechten aan te kopen die elders vrijkomen vindt Grashoff.

Overleg met Schouten

Dat er een verschil is ontstaan tussen de aanpak die de minister voorstaat en die de provincies uitdragen, vindt Grashoff vervelend. “We moeten dit in overleg met de minister oplossen. Onze uitleg levert in ieder geval echte daling op. Verruiming bij extern salderen zorgt voor minder resultaat. Ik denk dat we er binnen 2 maanden uit zijn.”