De gewogen gemiddelde geitenmelkprijs kwam in juli en augustus uit op € 57,50 en € 58,53 per 100 kilo, zo meldt LTO Geitenhouderij.

Daarmee daalde de prijs ten opzichte van de vorige publicatie over mei en juni met 60 cent. Reden is dat lagere gehalten in de melk de prijsverhogingen over vet en eiwit ophieven. Vergeleken met augustus 2018 wordt € 4,52 meer betaald.