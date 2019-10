Friesland wil niet betalen voor uitkopen veehouders

De provincie Friesland is niet van plan zelf geld te steken in de uitkoop van veehouderijbedrijven rondom Friese Natura 2000-gebieden.

Dat is het ferme standpunt van landbouwgedeputeerde Johannes Kramer en commissaris van de koning Arno Brok in de stikstofdiscussie. Het kabinet wil dat ook de provincies een financiële inspanning leveren voor het oplossen van de stikstofproblematiek rondom kwetsbare natuurgebieden. Volgens Kramer gaat de provincie dat niet doen. “Dit probleem is veroorzaakt door Rijksbeleid, dan moet Den Haag ook maar over financieel over de brug komen”, zegt Kramer in de Leeuwarder Courant.

Kritiek op vaagheid kabinetsplannen

Kramer en Brok deden hun uitlatingen in Hitzum op het melkveebedrijf van Jitty van der Werf en Henk Zijlstra, het echtpaar dat vorige week de boerenactie vanuit Friesland naar Den Haag organiseerde. Brok concludeerde dat boeren gefrustreerd zijn over het ontbreken van een heldere lijn voor de toekomst en dat er niet op basis van feiten beleid wordt gevoerd. Daarnaast bespeurde hij veel kritiek op de vaagheid in de kabinetsplannen om de stikstofproblematiek rondom kwetsbare natuurgebieden op te lossen.

Nieuwe boerendemonstratie

Volgens Melkveehoudster Jitty van der Werf is die vaagheid een bewuste opzet zodat boeren zich voorlopig even gedeisd houden, om vervolgens stapje voor stapje de landbouwsector verder te demotiveren. Ze is inmiddels toegetreden tot het bestuur van Farmers Defence Force (FDF), de radicalere boerenorganisatie die een nieuwe boerendemonstratie op 16 oktober wil organiseren.