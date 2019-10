Friesland trekt beleidsregels stikstof in na boerenprotest

Provincie trekt beleidsregels stikstof in na boerenprotest met trekkers in binnenstad Leeuwarden. Provincie zou niet-benutte stikstofruimte van boeren af willen nemen.

Ruim 100 boeren hebben vrijdag met trekkers de ingang van het provinciehuis en de Tweebaksmarkt in Leeuwarden bezet. Boeren demonstreerden tegen de wijze waarop de provincies invulling geven aan het kabinetsplan om de stikstofuitstoot te verlagen en de vergunningverlening weer op gang te brengen. Rond het middaguur gingen boeren massaal het provinciehuis binnen. Ze eisten dat gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) zijn handtekening intrekt. De Friese gedeputeerde ondertekende een provinciaal akkoord, waardoor boeren nog niet gebruikte productieruimte in hun vergunning wordt afgepakt.

Lees verder onder de tweet .

Provincie trekt beleidsregels in

Kramer liet in een volgepakte zaal weten dat hij bereid is opnieuw naar de maatregelen te kijken. Dat leverde hem applaus op. “Jullie signaal is heel duidelijk en niet mis te verstaan”, aldus Kramer. Maar volgens de gedeputeerde is het probleem daarmee niet verholpen, want de stikstofcrisis blijft. “We zullen maatregelen moeten nemen.” Provincie Friesland laat weten de beleidsregels rondom stikstof in te trekken. Volgens vakbond NMV-voorzitter Harm Wiegersma was het een spontane actie.

Directe aanleiding voor de actie is informatiebijeenkomst van afgelopen donderdag bij het provinciehuis met gedeputeerde Johannes Kramer. Provincies zouden niet-benutte stikstofruimte in de vergunning van boeren af willen nemen. Harde woorden als ‘diefstal’ en ‘nu zit alles op slot’ vielen.

Lees verder onder de tweet.

Verkeer vast door trekkers

De politie van Leeuwarden riep mensen op het centrum van Leeuwarden niet meer in te gaan vanwege het protest. “Het verkeer staat vast in verband met de vele tractoren”, twitterde de politie. Ook vervoersbedrijf Arriva waarschuwde reizigers voor eventuele uitval en vertragingen rondom Leeuwarden. Rond 15.00 uur vanmiddag vertrokken de protesterende boeren met hun trekkers weer huiswaarts.

Lees verder onder de film.

Ook protestboeren bij provinciehuis Brabant

Het provinciehuis in Den Bosch (N.-Br.) had vrijdag ook bezoek van honderden boeren. De Provinciale Staten debatteerde over de stikstofproblemen. Enkele boeren en voormannen van boerenorganisaties deden er vrijdagochtend hun inspraak.

VVD gaat bijeenkomsten houden over stikstof De VVD gaat bijeenkomsten houden over het stikstofbeleid in Noord-Nederland. Kamerleden Helma Lodders, Mark Harbers, Erik Ziengs en Aukje de Vries zijn erbij om zich te laten informeren over de gevolgen van het voorgenomen stikstofbeleid. De eerste bijeenkomst is maandag 14 oktober op een melkveebedrijf in het Groningse Zuidbroek. Er volgen nog bijeenkomsten in Friesland en Overijssel. Volgens een woordvoerder van de partij komen er veel reacties bij de partij binnen over het stikstofbeleid en ‘leeft het enorm’. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de VVD.

Medeauteur: Wim Esselink