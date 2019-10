Farmers Defence Force zoekt verbinding in Europa

De Nederlandse boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) wil een krachtiger vuist kunnen maken en zoekt daarom naar Europese contacten om Europees actie te kunnen voeren.

Franse, Duitse en Belgische groepen van boeren hebben zich als een eigen ‘divisie’ onder de vlag van de Farmers Defence Force geschaard. Daarmee staan er meteen groepen van een paar duizend boeren die actiebereid zijn, volgens FDF-voorman Mark van den Oever in dagblad de Gelderlander. De Europese divisies zijn overigens nog relatief klein vergeleken met de Nederlandse tak die in een halfjaar tijd een ledenbestand van 48.000 man heeft opgebouwd.

Volgens Van den Oever is met name de Belgische tak ‘een ondergeschoven kind’. “Daar moeten we nog een beetje aan trekken. In Duitsland willen we samenwerken met een andere organisatie, maar dat is nog niet veel verder gekomen dan een paar belletjes.” Over de Fransen is hij vooralsnog lovend. “Dat zijn goede actievoerders.”

Eerst verbinding daarna wellicht acties

De Nederlandse FDF heeft de buitenlandse Facebookpagina’s in beheer. Van den Oever verwacht dat de divisies ‘in Europees verband’ zullen optrekken. Vooral omdat de leden uit alle landen met dezelfde Europese regeldruk te maken hebben. “Hoewel ze in elk land ook eigen problematiek hebben, in Duitsland bijvoorbeeld de bemestingsnormen. Ons stikstofdebat speelt bij hen niet.” Internationale acties staan vooralsnog niet concreet op de agenda. “We zoeken eerst de verbinding.”