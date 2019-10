FDF: trekkers naar RIVM en door naar Binnenhof

Farmers Defence Force wil met trekkers naar het Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven en daarna met diezelfde trekkers naar het Tweede Kamergebouw.

“Als het nodig is, blijven we daar dan slapen en wordt dit dus een meerdaagse actie”, vertelt Sieta van Keimpema namens de organisatie. Op 16 oktober verzamelen boeren om 09:00 uur bij het gebouw van het RIVM, waar ze openheid over cijfers en rekenmodellen zullen vragen. “Het instituut vervuilt het debat,” aldus Van Keimpema.

Daarna zullen de trekkers in colonne naar Den Haag gaan, net als op 1 oktober over de snelweg. “De actie moet wederom vreedzaam en publieksvriendelijk verlopen.”

De volgende dag staat, na een ontbijt van boeren voor de burgers, een trekkertocht door de Hofstad op het programma. De gaat dan langs verschillende overheidsinstanties die op een of andere manier relatie hebben tot het landbouwbeleid.

Vorige week sprak Van Keimpema nog het voorneme uit om over 4 weken te rade te gaan of nieuwe acties nodig zijn, nu staat de nieuwe actie al op de planning. “Er is veel veranderd, vooral de aankondiging stikstofmaatregelen zijn weer een klap voor de sector. Dat is voor ons aanleiding om nu weer actie te voeren.”

In Den Haag hopen de actievoerders toezegging van zowel landbouwminister Carola Schouten als premier Mark Rutte te krijgen over onafhankelijk onderzoek naar stikstofdepositie en een beleid waarin toekomst is voor de agrarische sector. “In de huidige voorstellen, waarin onze latente ruimte wordt afgepakt, worden boeren voor mijn gevoel gedeporteerd. Dat accepteren we niet. Als de bewindspersonen hier geen beterschap beloven, verlengen we de actie,” aldus de FDF.

De geschiedenis heeft volgens Van Keimpema laten zien dat soms maatregelen snel doorgevoerd kunnen worden. “Dat hebben we dit jaar al gezien met het verhogen van het afromingspercentage voor de fosfaatrechten. Dat kan nu ook gebeuren en dan zijn we te laat als we nu nog 2 weken langer wachten.’

Niet alle boeren zijn even enthousiast over de nieuwe actie. In de verschillende communicatiegroepen uiten boeren hun twijfels. Velen zijn bang de positieve teneur die op 1 oktober is neergezet, te verliezen.

Van Keimpema is daar niet bang voor. “Het positieve gevoel van de samenleving over de boeren was er al, die is op 1 oktober alleen maar geuit. Er staan meer mensen achter de boeren dan de meesten denken. Niet alleen de boeren zijn dit kabinetsbeleid zat, het hele platteland is dat,” meent Van Keimpema.