FDF richt pijlen op zuivel vanwege stikstofplan

Het is code rood voor de actievoerende boeren van Farmers Defence Force. Ze zien het voorstel van de zuivelketen voor een stikstofaanpak als bedreiging voor de veehouderij en roepen op tot actie.

Farmers Defence Force (FDF) wil haar achterban mobiliseren om in actie te komen tegen de zuivelorganisaties. Het plan voor een stikstofaanpak in de melkveehouderij is volgens FDF ‘het begin van het einde van de hele veehouderij’. De pijlen zijn nu gericht op de verenigde zuivelorganisaties en FrieslandCampina in het bijzonder.

Staken overleg met ministerie

De boeren vrezen voor het innemen van de latente ruimte, als stallen van melkveehouders moeten worden voorzien van emissie-arme vloeren om de ammoniakuitstoot te verminderen. ‘Dit betekent opnieuw een vergunning aanvragen waarmee de latente ruimte wordt verspeeld’, aldus FDF. Ze vragen de belangenbehartigers om het overleg over de stikstofproblematiek met het ministerie te staken.

“Deze fabrieken vertegenwoordigen de boeren niet meer”, vindt bestuurslid Mark van den Oever. Het voorstel van de actiegroep is dan ook om het er niet bij te laten en hun ongenoegen bij de zuivelfabrieken te laten horen.

Samen optrekken

FDF heeft op 24 oktober naar eigen zeggen een goed overleg gehad met belangenorganisaties uit alle sectoren, waarbij alle het voornemen hebben uitgesproken om samen op te trekken voor de landbouw. Hierbij worden de vakbonden en LTO ook genoemd. ‘Een legendarische stap in de geschiedenis van de Nederlandse agrarische sector!’, vindt FDF.

Hoe de ketenpartijen in de zuivel die werken aan het alternatieve reductieplan reageren op deze actie is nog onbekend. FrieslandCampina overlegt samen met andere partijen hoe te handelen, stelt voorzitter Frans Keurentjes. Ook andere partijen beraden zich nog.