FDF eist excuses van commissaris van de Koning

Farmers Defence Force (FDF) eist in een persbericht excuses van de Noord-Brabantse commissaris van de Koning (CvdK), Wim van de Donk.

Aanleiding hiervoor is een tweet van Van de Donk waarin hij de openlijke dreiging met geweld door de groepering aan het adres van CDA-Statenleden sterk afwijst. De commissaris schrijft in zijn tweet dat Nederland 75 jaar geleden haar vrijheid, rechtsstaat en democratie heeft teruggekregen. ‘Nu wordt openlijk gedreigd met geweld. Dat wijs ik categorisch af. Daarvoor is geen ruimte in Brabant en Nederland’.

‘Suggestieve tweet’

De boerenactiegroep FDF wil van de commissaris van de Koning weten wat hij met ‘deze suggestieve en volstrekt ongepaste’ tweet bedoelt.

De commissaris van de Koning stuurde zijn tweet uit nadat FDF dit weekend in een besloten appgroep via een poll de vraag had gesteld of CDA-Statenleden in Noord-Brabant persoonlijk verantwoordelijk moeten worden gehouden voor wat sinds vrijdag ‘het verraad van 25 oktober’ wordt genoemd door FDF. Die dag besloot het provinciebestuur dat regelgeving uit 2017 voor duurzame stalsystemen niet wordt uitgesteld.

Op Twitter plaatste CDA-Statenlid in Brabant Tanja van de Ven-Vogels een reactie waarin ze aangaf niet bang te zijn voor de mensen van Farmers Defence Force.

Openbaar Ministerie start onderzoek

Tegen omroep Brabant liet Mark van den Oever, voorzitter van FDF, weten dat zijn voorstel om Statenleden persoonlijk ter verantwoording te roepen een logisch gevolg is van de keuzes van het CDA: “Het CDA heeft ons een mes in de rug gestoken. Boeren voelen zich in de steek gelaten. Dan is het logisch dat ons taalgebruik wat steviger wordt.”

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar aanleiding van de vraagstelling op de Facebookpagina van FDF.

Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, tijdens een Statendebat over de landbouw. - Foto: ANP