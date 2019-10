Duits boerenprotest aangekondigd

Het boerenprotest in Den Haag dient als voorbeeld. Ook in Frankrijk en België protestacties.

Duitse boeren willen op 22 oktober gaan protesteren bij het Ministerie van Voedsel en Landbouw (BMEL) in Bonn. De 'succesvolle boerenactie' met trekkers in Den Haag nemen zij hierbij als voorbeeld. Dat meldt het Duitse landbouwvakblad TopAgrar.

Veel Duitse boeren hebben de protestactie in Den Haag nauwlettend gevolgd en willen dezelfde actie gaan uitvoeren in Bonn. Uit een poll van TopAgrar blijkt dat 92% van de ruim 7.000 ondervraagden de actie in Den Haag een goede actie vond en dit ook in Duitsland wil organiseren. Inmiddels is er op Facebook een groep opgericht met meer dan 10.000 boeren uit heel Duitsland die de actie steunen. Hieruit is volgens TopAgrar een actieteam ontstaan, die de demonstratie op de achtergrond plant.

Duitse boeren zijn regels en aangepast mestbeleid zat

Ook Duitse boeren voelen zich door de politiek in het nauw gedreven. De aangepaste wetgeving en het aangescherpte mestbeleid hebben de spreekwoordelijke emmer doen overlopen. Uit protest plaatsten Duitse boeren reeds circa 20.000 groene kruizen op hun akkers en boerderijen. Dat betekent dat elke tiende boer in Duitsland aan dit protest meedeed. De boerenactie in Nederland dient nu als voorbeeld om de actie groter uit te voeren en met trekkers naar Bonn af te reizen.

Lokaal en regionaal ook actie voeren

Ook plannen de Duitse initiatiefnemers lokale en regionale acties. Volgens een van de organisatoren van de actie wordt vandaag, maandag 7 oktober, overleg gevoerd over de actie met het stadsbestuur van Bonn: “Daarna weten wij meer en zullen jullie tijdig informeren”, is het bericht aan de boeren.

Volgens TopAgrar zouden ook boeren in Frankrijk en België een dergelijke protestactie gepland hebben op 22 oktober. Vandaag werd bekend dat Franse boeren – als voorproefje – de snelweg A77 (Parijs-Nevers) geblokkeerd hebben. Zij zijn tegen het boerenbashen (‘agribashing‘) en eisen meer erkenning en begrip voor hun werk.