Den Haag: geen trekkers meer op Malieveld

Bij eventuele volgende demonstraties mogen er geen trekkers en andere zware voertuigen meer op het Malieveld, dat heeft de gemeente Den Haag bekend gemaakt.

De gemeente heeft daartoe besloten omdat het dek van parkeergarage die zich onder een groot deel van het Malieveld bevindt, maar beperkt mag worden belast met zware voertuigen.

De volgende actie met zware voertuigen en trekkers is die van bouw- en grondverzetbedrijven. De organisatie, Grond In Verzet genaamd, is van plan om met vrachtwagens en trekkers naar het Malieveld te komen. Dit staat de gemeente dus niet meer toe.

Gevolgen van trekkers op Malieveld

De afgelopen 2 landelijke acties van boeren in Den Haag stonden ruim 1.000 trekkers op en rondom het Malieveld. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen hiervan. Het onderzoek constateert schade aan de grasmat en er ontstonden vragen over de mate waarin de ondergrondse parkeergarage bestand was tegen de belasting. Uit het onderzoek blijkt dat zware voertuigen niet op het dek van de parkeergarage kunnen staan zonder risico op beschadigingen en ongelukken.

Een woordvoerster van de gemeente Den Haag laat weten dat er “op bepaalde momenten” in het jaar nog wel een beperkt aantal zware voertuigen op het Malieveld mag worden neergezet. Daarbij gaat het onder meer om de Nederlandse Veteranendag en de kermis. De voertuigen mogen dan op aanwijzing van gemeente en/of politie op een stukje van het Malieveld staan waar geen risico is op schade.

Demonstranten wel toegestaan

In overleg met Staatsbosbeheer, eigenaar van het Malieveld, heeft de gemeente besloten het terrein nog wel beschikbaar te houden voor grote groepen demonstranten. Voorwaarde is wel dat die actievoerders te voet komen. Op die manier is er ruimte voor enkele tienduizenden personen. Ook is het toegestaan een podium in te richten en voorzieningen te treffen voor catering en toiletbezoek. Als organisatoren van een actie hun boodschap willen onderstrepen met de aanwezigheid van zware voertuigen, dan kunnen die worden opgesteld op de Boorlaan. Dat is de verharde weg ten noordwesten van het Malieveld.