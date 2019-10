De Valk Wekerom start bioproductie veevoeders

Veevoederproducent De Valk Wekerom heeft een eigen biologische productielijn in gebruik genomen in de fabriek in Meppel.

Voorheen werd de productie van biologisch voer uitbesteed. De coöperatie zag de vraag naar biologische veevoeders sterk toenemen: een groei van 30% vorig jaar. Nu de productie in eigen hand is, kan er sneller op nieuwe ontwikkelingen worden gereageerd, aldus directeur Michael Mackaay. Voor de ontwikkeling van de biologische productie is een samenwerking aangegaan met AgruniekRijnvallei. Door de bundeling neemt het volume in de biologische fabriek toe en dat moet leiden tot scherpere prijzen voor de afnemers.

Opslagcapaciteit in Meppel

Op de locatie in Meppel is rekening gehouden met de beperkte beschikbaarheid van biologische grondstoffen. Mackaay: “Die beschikbaarheid fluctueert sterk. Met het oog daarop hebben we in Meppel een grote opslagcapaciteit van bijna 3.000 ton. Daarnaast kan er in een loods ook nog eens 1.500 ton worden opgeslagen. Hierdoor kunnen we een flinke buffer aanleggen om periodes te overbruggen waarin biologische grondstoffen minder beschikbaar zijn.”

De Valk Wekerom heeft vestigingen in Meppel en Lunteren en produceert veevoeders voor met name pluimvee-, rundvee-, geiten- en varkenshouders in de Gelderse Vellei en Noord- en Oost-Nederland.