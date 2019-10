De Groot wil kringloopwet met drijfmestverbod

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot wil een kringloopwet invoeren om ervoor te zorgen dat de omschakeling naar kringlooplandbouw daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Dat zegt hij tijdens de behandeling van de landbouwbegroting in de Tweede Kamer.

In de kringloopwet wil De Groot bijvoorbeeld een verbod op drijfmest opnemen, omdat het mengen van dikke en dunne fractie leidt tot te veel uitstoot. Volgens De Groot zijn alternatieve technieken beschikbaar, maar moet er een duidelijk signaal van de overheid komen zodat boeren de nieuwe technieken en stalsystemen ook gaan gebruiken.

Wanneer een dergelijk verbod moet ingaan, wil De Groot niet zeggen. Dat wil hij aan de minister overlaten. CDA’er Jaco Geurts en VVD’er Helma Lodders reageren zeer geërgerd op de plannen van De Groot. Geurts benadrukt: “Ik accepteer níet dat er een drijfmestverbod komt.”

De Groot reageert op zijn coalitiegenoten dat het hem niet direct gaat om een verbod, maar dat hij wil dat de innovaties op de markt komen. Dat wil hij op deze manier stimuleren, door een sterk signaal vanuit de overheid. Lodders zegt dat er heel veel innovaties zijn, maar dat deze niet op de markt komen omdat ze tegen bestaande regelgeving aanlopen. De Groot stelt bovendien voor dat boeren die investeren in kringloopstallen geen productierechten hoeven te kopen, omdat die geen emissies hebben.

De Groot wil duidelijkheid over kringlooplandbouw van Schouten

In de kringloopwet wil De Groot de minister ook mogelijkheden geven om afspraken te maken over bijvoorbeeld veevoer, zodat veevoer niet meer concurreert met humaan voedsel. “Insecten voor pluimvee, gras voor rundvee en afvalstromen voor varkens”, oppert De Groot. De politicus legt tijdens zijn betoog ook minister Schouten het vuur aan de schenen. “Als de minister de boeren geen duidelijkheid geeft over kringlooplandbouw, is wat D66 betreft het ministerschap niet geslaagd”, zegt hij.

Niet alleen van CDA en VVD krijgt De Groot kritiek op zijn bijdrage. Ook PvdA’er William Moorlag reageert kritisch. Hij vreest dat hij de sector niet in beweging krijgt door ze zo negatief te benaderen. Hij ziet meer in samenwerking tussen alle partijen om via een landbouwakkoord een gezamenlijke visie op te stellen, waarbij iedereen verantwoordelijk is voor het probleem.

Minister Schouten reageert vandaag (donderdag 10 oktober) op de voorstellen van Kamerleden.