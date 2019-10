Cumela: stap in de goede richting, maar we kunnen nog niks

De opstelling van het kabinet in de stikstof- en PFAS-problematiek is een stap in de goede richting, maar de sector kan nu nog steeds niks. Dat zegt directeur Janneke Wijnia van Cumela Nederland na de toespraken van ministers en staatssecretarissen bij de actie van de bouwsector op het Malieveld in Den Haag.

Als er geen oplossing komt voor de PFAS- en stikstofproblematiek vreest Cumela Nederland dat er zo’n 3.000 loon- en grondverzetbedrijven in de problemen komen. “Je ziet nu al dat portefeuilles opdrogen. Anders dan bij de boeren is de problematiek in de Cumela-sector acuter dan in de agrosector. Grondverzet staat nu al stil, terwijl de agrosector op slot dreigt te gaan”, zegt Wijnia. Faillissementen als gevolg Ze vreest dat als er geen versoepelingen komen dit tot faillissementen zal leiden. “Orderportefeuilles lopen nu al leeg. Daardoor zullen ondernemers materieel en personeel af moeten stoten en dreigt faillissement”, aldus Wijnia. 90% van de loonbedrijven combineren agrarisch loonwerk met grondverzet. “Ze worden dus dubbel getroffen door zowel PAS als PFAS.” Cumela heeft om de onwerkbaarheid van de PFAS-norm kracht bij te zetten een paar zakken tuinaarde van een tuincentrum laten testen op PFAS. Daarin zat tussen de 0,5 en 0,7 microgram PFAS, terwijl de drempelwaarde voor grondverzet is ingesteld op 0,1 microgram per kilo drogestof. “Dit mag dus eigenlijk niet gebruikt worden, maar het is gewoon te koop voor de consument”, zei voorzitter Wim van Mourik van Cumela tijdens de actie.