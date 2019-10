Coalitie worstelt nog met stikstofaanpak

De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben nog geen uitweg gevonden uit de stikstofimpasse. De coalitiepartijen zijn met elkaar in overleg om de verschillende standpunten te overbruggen. Het ziet er niet naar uit dat de partijen voor het debat donderdagavond met een gezamenlijk plan komen.

VVD-woordvoerder Mark Harbers markeerde zijn standpunt afgelopen weekeinde door te zeggen dat boeren wat hem betreft net zoveel vee mogen houden als ze zelf willen. Hij denkt dat met technische maatregelen en bedrijfsverplaatsingen een oplossing kan worden gevonden voor de stikstofproblematiek.

CDA ziet mogelijkheden om de belasting vanuit de veehouderij op natuurgebieden te verminderen door zogenoemde piekbelasters (‘vaak verouderde bedrijven’, aldus Kamerlid Geurts) uit de nabijheid van natuurgebieden te verwijderen.

D66 pleit al enkele weken voor een drastische krimp van de veestapel, waarbij de melkveehouderij nog enigszins wordt ontzien.

Deens model wellicht toe te passen in Nederland

CDA’er Jaco Geurts zegt dat de hoorzitting met juristen en stikstofdeskundigen geen juridische of praktische oplossingen hebben opgeleverd. Hij vindt het een goed idee om te zien of het Deense model, waar ook sprake is van relatief hoge ammoniakuitstoot, in Nederland kan worden toegepast. Bij het Deense model worden onder andere afstandscriteria rondom de boerderij toegepast om het effect van een bedrijf op een natuurgebied te bepalen. Het Deense model heeft niet de toets van de Europese rechter ondergaan, waardoor niet duidelijk is of dat ook daadwerkelijk houdbaar is.

Geurts zegt dat de ecologische onderbouwing van het beleid van essentieel belang is. Het gaat om de instandhouding van de Natura 2000-gebieden. Als er voldoende ecologische onderbouwing is dat die instandhouding verzekerd is, kan Nederland vergunningen verlenen.

Carla Dik-Faber zegt dat alle partijen op zoek zijn naar een oplossing met draagvlak. Volgens haar heeft ook de informatie tijdens de hoorzitting daaraan bijgedragen. “Wij steunen de brief van de minister en we zullen stap voor stap met elkaar verder moeten.”