Coalitie: snel duidelijkheid over stikstofbeleid

Naar verwachting biedt het kabinet volgende week of uiterlijk over 2 weken meer duidelijkheid over nieuwe inhoudelijke maatregelen in het stikstofbeleid.

Dat blijkt tijdens een debatverzoek van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders. Hij wil een debat met premier Mark Rutte over de stikstofimpasse. “Hij duikt weg en laat het over aan een minister en staatssecretaris die er helemaal niet toe in staat zijn om dat te doen”, vindt Wilders.

Stikstofruimte vinden

Het kabinet praat vrijdag (1 november) over verschillende opties om snel stikstofruimte te vinden voor de woningbouw. Daarbij hoort ook de toepassing van voeradditieven, die zorgen dat pluimvee, varkens of runderen meer stikstof vasthouden en minder uitstoten.

Enzymen van DSM

Het bedrijf DSM heeft verschillende enzymen onder de aandacht gebracht die in pluimvee- varkens en rundervoer het stikstofverlies kunnen beperken.

Een andere optie is de verlaging van de maximumsnelheid. De opties zijn nog niet in een stadium van besluitvorming. De effectiviteit van verschillende opties worden nog doorberekend

Kabinet moet brief sturen

Eerdere debataanvragen over het stikstofdossier werden geblokkeerd door de coalitiepartijen. Nu stemmen VVD, CDA, D66 en CU wel in met een debat, onder voorwaarde dat het kabinet een brief heeft gestuurd met nadere inhoudelijke maatregelen. VVD-woordvoerder Mark Harbers verwacht deze brief volgende week of de week daarna. Daarmee geeft hij aan dat de coalitie er op relatief korte termijn uit denkt te komen.

PVV en SGP willen het kabinet een ultimatum stellen, dat de maatregelen ook echt uiterlijk over twee weken bekend worden gemaakt.