Coalitie sluit gelederen, oppositie tandeloos in stikstofdebat

De vier regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben donderdagavond 17 oktober de gelederen gesloten gehouden bij het debat over de stikstofproblematiek. De oppositie probeerde een bres te slaan in het punt van de gedwongen inkrimping van de veestapel.

D66-woordvoerder Tjeerd de Groot, die enkele weken geleden de halvering van de veestapel bepleitte als oplossing van de te grote stikstofaanvoer in natuurgebieden, bleef erbij dat volgens hem gedwongen inkrimping mogelijk is. VVD en CDA blijven tegen gedwongen krimp. “Dat ga ik als Kamerlid niet meemaken”, zei CDA-woordvoerder Jaco Geurts, “wij willen geen gedwongen krimp.” Hij werd daar met name door Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Frank Futselaar (SP) en Jesse Klaver (GroenLInks) op aangevallen. Uiteindelijk zei Geurts dat hij uiteindelijk ook geen 100% garantie kan geven. “Wel kan ik u beloven dat ik, zolang ik hier in de Kamer mag zijn, zal doen wat ik net gezegd heb.”

Minister Carola Schouten werd door Jesse Klaver onder vuur genomen over de onduidelijkheid die ontstond door de verschillen in interpretatie tussen de brief van het kabinet en de beleidsregels van de provincies. Die onduidelijkheid was mede oorzaak van de boerenprotesten. De minister erkende dat de communicatie niet goed is geweest en dat dat op veel plekken tot onzekerheid heeft geleid. “We hebben in de afgelopen weken en dagen gezien wat onzekerheid doet bij boeren. We zagen dat er vragen zijn over de manier waarop het kabinet de zaak probeert aan te pakken. Ik steek de hand in eigen boezem. Ik denk dat ik een aantal dingen beter had kunnen doen.”

Invoering drempelwaarde behoort tot mogelijkheden

De minister gaf aan dat ze met de provincies heeft afgesproken om na te gaan hoe ze bij extern salderen met de latente ruimte kan omgaan. Daarbij gaat het alleen om de latente ruimte van bedrijven die zich laten opkopen. Bestaande bedrijven die worden voortgezet raken geen latente ruimte kwijt.

Provincies en minister willen voorkomen dat de stikstofruimte terechtkomt bij degenen met de diepste zakken. De minister wil duidelijkheid scheppen rond de dierrechten en leegkomende stallen. Daarvoor is een wetswijziging nodig en daar is het wachten op, voordat extern salderen met veehouderijbedrijven kan plaatshebben.

Thierry Baudet (Forum voor Democratie) kondigde halverwege het debat donderdagavond aan dat hij met een motie van wantrouwen zou komen als de minister niet aan zijn wensen tegemoet zou komen. Hij wil dat de brief van 4 oktober van tafel gaat, dat de provinciale beleidsregels vervallen en dat de minister met boeren gaat overleggen om het Duitse model in te voeren, waarbij een relatief hoge drempelwaarde voor de stikstofdepositie wordt gehanteerd. De minister gaf op die punten niet toe. Ze had al wel toegezegd te kijken naar de mogelijkheid van de invoering van een drempelwaarde. Toen puntje bij paaltje kwam, diende Baudet geen motie van wantrouwen in.

VVD en CDA willen duidelijkheid rond financiën verschaffen

De oppositie (GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, SP, PvdA, 50Plus, Van Kooten-Arissen en FvD) wil dat de stikstofaanpak als ‘groot project’ wordt aangemerkt. Dat houdt in dat het kabinet de Kamer nauwgezet op de hoogte moet houden van de stappen die worden gezet. Minister Schouten wil dat niet, omdat daarvoor te veel ambtelijke inzet wordt gevergd. Volgen haar is die inzet nodig om de ontstane problemen op te lossen.

VVD en CDA willen dat Schouten met de provincies ervoor zorgt dat er duidelijkheid komt over alle financiële regelingen die er komen voor de boeren. Daarbij gaat het niet alleen over de opkoopregeling, maar ook over verplaatsing of investeringen in vermindering van de stikstofdepositie. Zij dringen ook aan op eenheid in beleid tussen provincies en rijk.

Over de ingediende moties wordt na het herfstreces gestemd.