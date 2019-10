Campagne om drugslabs op boerenerf te melden

Meld Misdaad Anoniem begint met een campagne om boeren bewust te maken van de risico’s van drugscriminaliteit op het boerenerf.

Rond drugscriminaliteit heerst volgens de organisatoren van de campagne vaak een zwijgcultuur, of eigenaren van (leegstaande) schuren worden bedreigd. De nieuwe campagne moet verhuurders van dergelijke gebouwen overhalen om de criminaliteit anoniem te melden.

Verleiding met veel geld

Eigenaren van schuren en stallen worden wel eens benaderd door criminelen. Die willen de gebouwen huren om er een drugslaboratorium op te zetten. Bij de verhuur van het pand, de opbouw van een lab en het verduisteren van afval zijn veel partijen betrokken. De campagne wil voorkomen dat deze gebouweigenaren worden verleid door de grote sommen geld die dergelijke criminelen aanbieden. Gedrag dat mogelijk wijst op een drugslab kan opvallen: af- en aanrijden van voertuigen, bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen, of een onverklaarbaar uitgavenpatroon.

Een veilig buitengebied is in het belang van alle bewoners van het platteland

Ook brancheorganisatie LTO Noord vindt het belangrijk dat agrariërs zich bewust zijn van de risico’s en meldmogelijkheden. “Een veilig buitengebied is in het belang van alle bewoners van het platteland. Door te melden kan veel ellende worden voorkomen”, aldus Ben Haarman, voorzitter LTO Noord regio Oost in het persbericht.

Anonieme meldingen

In de provincies Overijssel en Gelderland, waar de campagne op is gericht, kwamen in de eerste negen maanden van dit jaar al 47 anonieme meldingen binnen over drugsproductie. Het vermoeden is dat er meer labs bestaan dan nu bekend is. De commissaris van de Koning in Overijssel Andries Heidema: “Iedereen moet veilig misstanden kunnen melden. Met deze campagne bieden we inwoners daarvoor een plek.”

De campagne is ontwikkeld in samenwerking met de Provincies Overijssel en Gelderland, Openbaar Ministerie, politie, LTO Noord en diverse gemeenten in Twente, het Vechtdal (gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg), Deventer, Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk. In de loop van de campagne volgen meer gemeenten, aldus Meld Misdaad Anoniem.