CDA: georganiseerde stalbezetting strenger straffen

Georganiseerde bezettingen van stallen of landbouwbedrijven moeten strenger worden bestraft.

CDA-landbouwwoordvoerder Jaco Geurts kondigt aan dat hij een wetsvoorstel voorbereidt om deelname aan georganiseerde bedrijfsbezettingen juridisch als deelname aan een criminele organisatie te kwalificeren.

Wetswijziging

Geurts zegt dat daarvoor een wetswijziging nodig is, waarvoor hij de kennis aan het vergaren is. “Dit soort misdrijven wordt in Nederland nog niet hard genoeg aangepakt”, aldus Geurts. Deelname aan criminele organisaties is in Nederland in een apart strafrechtsartikel extra strafbaar gesteld.

Geurts zegt dat hij is geïnspireerd door een soortgelijk wetsvoorstel in Australië. Aanleiding is de bezetting van een varkensbedrijf in Boxtel, eerder dit jaar.