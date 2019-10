Brexit akkoord, maar uitkomst nog onzeker

De Britse premier Boris Johnson en de Europese Unie hebben op het laatste moment een nieuwe deal kunnen sluiten over brexit. Of Johnson die deal aanstaande zaterdag door het parlement kan loodsen, is nog wel onzeker. Lukt dat niet, dan volgt er op 31 oktober een harde brexit of wordt het uittreden van de Britten opnieuw uitgesteld. Ook de EU-lidstaten en het Europees Parlement moeten instemmen met de deal. De nieuwe overeenkomst komt donderdag al ter sprake tijdens de Europese Top in Brussel.

LTO Nederland regeert verheugd over het akkoord waarmee een harde Brexit van de baan lijkt. “Met dit akkoord kan een harde brexit en de daarmee gepaard gande chaos worden voorkomen’, stelt LTO vast. Volgens voorzitter Marc Calon biedt het akkoord de tijd om te onderhandelen over de toekomstige handelsrelatie tussen het VK en de EU. LTO hoopt dat de handel met het VK ook op de lange termijn door kan gaan. LTO wijst daarbij nog eens op het belang van de agrarische export naar het VK, die jaarlijks uitkomt op circa € 8 miljard. Daarmee is het VK de derde afzetmarkt voor de Nederlandse agrarische sector.

NFU: ordelijke brexit

De Engelse National Farmers Union (NFU) is blij dat het VK en de EU overeenstemming hebben bereikt. Voorzitter Minette Batters: “Dat zou de weg kunnen plaveien voor een ordelijke brexit en het vermijden van het vertrek uit de EU zonder deal. We moeten ons echter wel realiseren dat deze deal, als ze wordt goedgekeurd door het Britse en het Europese parlement, alleen bepaalt hoe het VK uit de EU stapt en niet de langetermijnrelatie.”De NFU kijkt naar de regering om te laten zien wat haar ambities zijn voor de Britse landbouw. “Die produceert betaalbare, veilige in eigen land geproduceerde voeding die voldoet aan de hoogste eisen in de wereld”, aldus Batters.

Douane-unie

Om een harde grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland te vermijden, zou dat deel van het VK voorlopig in de douane-unie blijven. Dat betekent dan wel dat er feitelijk een handelsgrens komt te liggen in de Ierse zee. Het Noord-Ierse parlement mag zelf grotendeels beslissen over de toekomst van de relaties met de Ierse republiek. Maar de Noord-Ierse partij DUP blijft tegen zo’n aparte regeling voor het gebiedsdeel. De premier is in het parlement afhankelijk van steun van die partner terwijl hij ook ruim twintig kamerleden die eerder uit de Conservatieve Partij zijn gegooid moet overtuigen om voor de nieuwe plannen te stemmen.

Deze week meldde Bloomberg nog dat de Britse graanexport van graan in de aanloop naar de deadline vrijwel stil was gevallen. In juli en augustus was er nog veel handel richting het continent.