Brabant houdt vast aan de provinciale stikstofbeleidsregels

Milieugedeputeerde Rick Grashoff van Noord-Brabant is niet van plan om net als in andere provincies, zoals Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland, de provinciale stikstofplannen in te trekken.

Dat bleek tijdens de bespreking van enkele moties op het provinciale stikstofbeleid tijdens de Provinciale Statenvergadering op 25 oktober. De Statenleden gaven hem daar na een lang debat uiteindelijk gelijk in.

‘Brabant strenger dan andere provincies’

Christen Unie-SGP had in een motie gevraagd om de beleidsregels landelijk helder af te stemmen en niet een extra streng beleid te voeren. Hermen Vreugdenhil: “Er zit wel heel veel licht tussen de plannen van de minister en de provincies. De provinciale aanpak gaat veel verder dan de landelijke en pakt boeren ontwikkelruimte af zonder vergoeding. Daarnaast is Brabant ook nog eens strenger dan andere provincies, dat pakt verkeerd uit voor onze boeren. Trek die beleidsregels in, net als andere provincies dat gedaan hebben. Er moet geen kop bovenop landelijk beleid komen.”

Brabants Gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks, Natuur, Water en Milieu) tijdens het statendebat over de landbouw. - Foto: ANP

Heldere eenduidige plannen

In een ander motie namens de coalitiepartijen vroeg Wilma Dirken (VVD) gedeputeerde Grashoff er voor te zorgen dat er in goed overleg met de landelijke overheid kort na 1 december (als LNV en de provincies overleg hebben gehad) met heldere eenduidige plannen te komen, met daarbij een duidelijk tijdspad. Dirken: “Het moet iedereen duidelijk is waar hij of zij aan toe is. We moeten niet elke week een stukje van de puzzel aan leggen, dat werkt niet.”

Dat er frictie zit tussen de invalshoek van LNV en de provinciale beleidsregels is vervelend

Volgens gedeputeerde Grashoff zijn de moties niet los te zien van het grote aantal boeren dat aanwezig is in het rond het provinciehuis. Er zou sprake zijn van zo’n 2.000 boeren. Grashoff stelt dat na de complexe uitspraak van de Raad van State en het advies van de commissie Remkes dit de eerste set provinciale beleidsregels is. “Er is haast want anders blijft de vergunningverlening langer dan noodzakelijk stilliggen. Dat er frictie zit tussen de invalshoek van LNV en de provinciale beleidsregels is vervelend. We gaan alles op alles zetten om er voor 1 december uit te komen en een gezamenlijk basis te hebben en de beleidsregels bij te stellen. Het intrekken van de stikstofregels zoals andere provincies deden, is contraproductief en aanpassen van de regels kan kan niet.”

Tijdens het overleg in het Brabantse provinciehuis protesteerden de Brabantse boeren buiten. - Foto: ANP

In de voet geschoten

Volgens Grashoff hebben de anders provincies die wel besloten de regels in te trekken zichzelf in de voet geschoten omdat daarmee iedere vergunningverlening onmogelijk is geworden. “De bouwsector wil zo snel mogelijk weer verder kunnen. Het zou hoogst onwenselijk zijn door nu de beleidsregels in te trekken dat onmogelijk te maken.” Voor het loslaten van de strengere provinciale regels voor salderen, zoals Christen Unie – SGP eiste in een motie, voelt Grashoff op voorhand helemaal niets.

Streven naar eenduidig beleid

Op de motie van VVD‘er Dirken liet Grashoff weten er naar te streven tot een eenduidige beleid te komen en dat voorkomen moet worden dat er een stapeling van regels plaats zal vinden. “Regels moeten samenwerken en meer mogelijkheden bieden.” Grashoff hoopt in de Statenvergadering van 13 december te kunnen laten zien wat het overleg over het stikstofbeleid tussen partijen heeft opgeleverd.

Motie voor de bühne

Na een schorsing stemde Provinciale Staten alleen voor de motie van de VVD. Voor de oppositiepartijen was deze motie veel te zwak en meer een motie voor de bühne dan dat boeren er feitelijk wat aan hebben.