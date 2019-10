Boerin wil via gemeente invloed op stikstofbeleid

Gemeenteraadslid en melkveehouder Toos van Soest wil via haar gemeente Woerden vragen om in de provincie de boeren te steunen. Vijftig raadsleden uit andere delen van het land volgen haar voorbeeld.

Op social media stelde Van Soest voor om bij de gemeente een motie in te dienen waaruit blijkt dat de gemeente het verplicht uitkopen van boeren niet goedkeurt. “Ik weet niet of dit effect heeft, want de gemeente heeft immers formeel geen inspraak in het provinciale beleid. Maar nadat ik vorige week in mijn eigen provincie Utrecht mee was geweest om actie te voeren, wilde ik meer doen. Ik besloot gebruik te maken van mijn positie als gemeenteraadslid en de connecties die ik zo heb. In de omringende gemeenten heb ik ook mensen aangesproken om het idee over te nemen.”

In haar eigen gemeente, Woerden is de motie ingediend door een meerderheid in de raad. “Dat geeft een goed gevoel, om te zien dat we boeren ondersteunen.”