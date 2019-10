Protesterende boeren willen vervolgacties plannen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politici die dinsdag 1 oktober op het Malieveld aanwezig waren en de uitspraken die ze daar deden.

Sommige actievoerende boeren willen over 4 weken naar Schiphol en bijvoorbeeld met trekkers door de Schipholtunnel. Volgens Agractie en Farmers Defence Force is nog niet besloten om een nieuwe actie te houden. De organisatie van de actie op 1 oktober zegt niets mee te maken te hebben met de protestplannen die nu circuleren en het de boeren af te raden. “Geef de politiek de 4 weken tijd die hebben we ze gegeven”, aldus het bestuur van Farmers Defence Force.

Fantastische opkomst

De organisatie van de protestactie in Den Haag spreekt van een ‘geweldig protest en een fantastische opkomst’. In een persbericht bedankt de organisatie alle aanwezigen voor het goede verloop en bedankt in het bijzonder de autoriteiten voor de begeleiding van de trekkers naar het Malieveld.

Trekkerchauffeurs zijn in de middag en avond wederom over de snelwegen vertrokken naar huis. De boeren die het eerste vertrokken, die afkomstig waren van Texel, waren nog precies op tijd voor de laatste boot naar het eiland.

De actie Doneer je Trekkertje heeft meer dan 1.200 speelgoedtrekkers ingezameld op het Malieveld, ten behoeve van de Speelgoedbank in Den Haag. Ook nadat de organisatie de trekkers aan de speelgoedbank heeft overhandigd, zijn er nog meer trekkers bij de donatie-organisatie binnengekomen. “Mechanisatiebedrijf Kramp heeft ook 100 traptrekkers toegezegd, maar deze waren niet op tijd geleverd”, vertelt Robert Ten Kate, betrokken bij de doneeractie.

De organisatie van de protestactie in Den Haag spreekt van een ‘geweldig protest en een fantastische opkomst’. - Foto: Roel Dijkstra

Goed en rustig verlopen

Politie Den Haag kijkt positief terug op de boerenactie. Volgens een woordvoerder is de demonstratie goed en rustig verlopen. De sfeer was naar eigen zeggen ‘gemoedelijk’. Enkele boeren die met hun trekkers over middenbermen en door de hekken heen reden, zijn aangehouden. Na verhoor zijn zij diezelfde dag nog vrijgelaten. In totaal zijn er 7 personen aangehouden, zo laat de woordvoerder weten. De reden voor aanhoudingen varieerde van het niet opvolgen van aanwijzingen door de politie, belediging van ambtenaren in functie, tot het verstoren van de openbare orde. Na verhoor en/of opmaak van proces-verbaal is iedereen dinsdag weer vrijgelaten. “Buiten deze 7 aanhoudingen hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Er was geen reden voor inzet van extra maatregelen”, aldus de woordvoerder.

Mede-auteurs: Mariska Vermaas en Stefan Essink