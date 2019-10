Boeren willen helpen actieschade herstellen

Boeren willen de schade die is ontstaan op het Malieveld in Den Haag zelf herstellen. Volgens Sieta van Keimpema van de Farmers Defence Force hebben diverse loonbedrijven zich gemeld om aan de slag te gaan.

“Na het protest hebben zich meteen vijf loonbedrijven bij ons gemeld die het veld weer in orde willen maken. Ook andere bedrijven zeggen al contact te hebben opgenomen met eigenaar Staatsbosbeheer. We gaan er alleen vanuit dat het vanwege de tijd van het jaar even zal duren voordat het veld weer ingezaaid mag worden. Wij hebben daar ook voorschriften voor. We gaan ervan uit dat dit ook voor Staatsbosbeheer geldt”, aldus Van Keimpema.

De boeren reden woensdag tijdens de grote protestactie met hun tractoren het Malieveld op. Het grasveld is volgens de beheerder op diverse plekken ‘compleet kapotgereden’ en aan de randen van het terrein, tussen de bomen, hebben tractoren diepe bandensporen getrokken. Ook is de bodem aangedrukt door de zware voertuigen.

Schade aan hekken en provinciehuis in Groningen wordt vergoed

Staatsbosbeheer is blij met het aanbod. Begin volgende week maakt Staatsbosbeheer een nauwkeurige inventarisatie van de schade en wat er nodig is voor herstel. Daarna gaan de betrokken partijen in overleg om te bekijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Ook in Groningen hebben boeren aangeboden om de schade die maandag is veroorzaakt te vergoeden. Als bijrijder van de trekker die door de hekken op de Groningse Vismarkt reed, heeft Arjen Schuiling de verantwoordelijkheid op zich genomen. “Ik heb contact met de eigenaar van die bouwhekken gehad, ze gaan geen aangifte doen van vernieling en dan zorgen we ervoor dat de schade vergoed wordt”, vertelt Schuiling.

Ook is aangeboden om de deur van het Groningse provinciehuis te repareren, door een bouwbedrijf uit het Friese Buitenpost, schrijven de regionale omroepen. De commissaris van de Koning in Groningen heeft wel aangifte van vernieling gedaan.