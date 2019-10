Boeren protesteren maandag bij provinciehuizen

Boeren verzamelen zich maandag bij verschillende provinciehuizen met trekkers om hun ongenoegen over het provinciale stikstofbeleid.

De actie van honderden boeren in Leeuwarden tegen het provinciale stikstofbeleid heeft boeren in het hele land geïnspireerd om in andere delen van het land hetzelfde te doen. In Groningen, Assen, Utrecht, Haarlem, Zwolle zullen maandag boeren met trekkers staan om hun ongenoegen te uiten. In Maastricht worden de boeren een dag later verwacht.

Oproep LTO Noord

Hiermee geven de ondernemers gehoor aan de oproep van LTO Noord. Ook de Limburgse boerenbelangenbehartiger LLTB vraagt haar boeren om naar het provinciale overheidsgebouw te komen.

De aantallen per provincie lopen uiteen. Alma den Hartog, regiobestuurder in Groningen, verwacht tot wel 300 trekkers, meldt ze in de WhatsAppgroepen waar boeren zich verzamelen. In Utrecht lijkt nog weinig animo te zijn voor de actie.

Twijfel over nut actie

De actie is op korte termijn opgezet en ook de aangekondigde actie in Bilthoven en Den Haag is voor de boeren een heikel punt in de planning. Agractie, een van de organisatoren van het protest op 1 oktober, twijfelt aan het nut en de noodzaak van de actie. De organisatie roept boeren op zich te focussen op de actie van woensdag 16 oktober. ‘Kabinetsbeleid gaat boven provinciaal beleid’, is de motivatie.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Woensdag is de planning nu dat boeren zich mogen verzamelen op een sportveld nabij het RIVM, omdat naast het instituutsgebouw een ziekenhuis staat waar de toegangswegen beschikbaar moeten blijven. Daarna gaan de boeren door naar Den Haag, waar velen ook willen blijven slapen.